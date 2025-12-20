Зеленский допустил, что соглашения по урегулированию на Украине не будет

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, неоднократно отказывавшийся от прямых переговоров с РФ, на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру в Киеве заявил, что соглашения по урегулированию на Украине пока нет и может не быть.