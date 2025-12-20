Рейтинг@Mail.ru
Зеленский допустил, что соглашения по урегулированию на Украине не будет - РИА Новости, 20.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:27 20.12.2025 (обновлено: 17:30 20.12.2025)
Зеленский допустил, что соглашения по урегулированию на Украине не будет
Зеленский допустил, что соглашения по урегулированию на Украине не будет - РИА Новости, 20.12.2025
Зеленский допустил, что соглашения по урегулированию на Украине не будет
Владимир Зеленский, неоднократно отказывавшийся от прямых переговоров с РФ, на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру в Киеве... РИА Новости, 20.12.2025
Зеленский допустил, что соглашения по урегулированию на Украине не будет

Зеленский: соглашения по урегулированию на Украине пока нет и может не быть

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, неоднократно отказывавшийся от прямых переговоров с РФ, на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру в Киеве заявил, что соглашения по урегулированию на Украине пока нет и может не быть.
"Его (соглашения по урегулированию - ред.) может не быть. Его сегодня нет. Соглашения сегодня нет. Оно есть, когда оно не только на бумаге, когда оно подписано лидерами, когда война остановлена", - сказал Зеленский на видео, которое транслировал его офис в YouTube.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Будет гражданская война": Залужный поделился пугающим прогнозом
19 декабря, 08:00
Киевский режим неоднократно срывал мирные инициативы и переговоры. В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
О разработке плана по украинскому урегулированию ранее заявила администрация США. В Кремле в свою очередь сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Трупы НАТО и ЕС действительно принесут мир на Украину
16 декабря, 08:00
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Ресурс исчерпан". Европа бросает Зеленского на произвол судьбы
15 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЮрий УшаковВерховная Рада УкраиныМирный план США по УкраинеУкраина
 
 
