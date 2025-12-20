В Ленинградской области подросток пытался зарезать семью из-за ссоры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Семнадцатилетний юноша из Ленобласти пытался зарезать родственников из-за разлада в семье, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
"Восемнадцатого декабря в полицию Волховского района Ленинградской области поступило сообщение от жителя города Сясьстрой о том, что его внук причинил ножевые ранения себе и своим родственникам", - сообщает пресс-служба.
Прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы полиции предварительно установлено, что 17-летний подросток, находившийся в квартире дома 3 по улице Карла Маркса в Сясьстрое нанес несколько ножевых ранений своим родственникам. Мотивом для поступка послужил разлад в семье.
"На следующий день из медучреждения в отдел полиции поступила телефонограмма о том, что к ним были доставлены двое пенсионеров в состоянии средней степени тяжести и в удовлетворительном состоянии", - добавили в региональном ГУ МВД.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.