В Москве состоялась премьера шоу "Золушка" от Татьяны Навки
Фигурное катание/коньки
Фигурное катание
 
21:15 20.12.2025 (обновлено: 21:35 20.12.2025)
В Москве состоялась премьера шоу "Золушка" от Татьяны Навки
В Москве состоялась премьера шоу "Золушка" от Татьяны Навки
Премьера нового шоу Татьяны Навки "Золушка" прошла в субботу в столичном дворце спорта "Мегаспорт", сообщает пресс-служба организаторов. РИА Новости, 20.12.2025
татьяна навка, виктория синицина, никита кацалапов, мегаспорт
В Москве состоялась премьера шоу "Золушка" от Татьяны Навки

Ледовое шоу "Золушка"
Ледовое шоу "Золушка"
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Премьера нового шоу Татьяны Навки "Золушка" прошла в субботу в столичном дворце спорта "Мегаспорт", сообщает пресс-служба организаторов.
Олимпийская чемпионка перевоплотилась в роль Феи-крестной. Виктория Синицина стала Золушкой, Никита Кацалапов выступил в образе Принца, Повилас Ванагас – в роли Короля, Маргарита Дробязко перевоплотилась в образ Мачехи, а Егор Мурашов и Евгений Кузнецов – в амплуа сводных сестер Золушки.
Для нового шоу написана авторская музыка. Александра Жулина озвучивает партию Золушки. Валерия подарила свой голос Фее-крестной. Филипп Киркоров озвучивает Короля. Александр Панайотов отдал свой голос персонажу Принца. Голос Ани Лорак звучит в роли Мачехи. Регина Тодоренко и Жасмин создали музыкальные образы сводных сестер Золушки. Тимур Родригез озвучил Зеркало. Виртуозный скрипач Эдгар Акопян записал главную музыкальную тему Золушки. Музыкальное сопровождение обеспечивает профессиональная концертно-стадионная система звука.
На премьере зрителей ждали мультимедийные эффекты и сложные декорации. Для шоу была разработана и реализована система подвесов декораций, оборудования и людей – cоздано более 250 точек.
Общий вес подвешенного оборудования составляет 60 тонн. Установлено 700 квадратных метров светодиодных экранов. В шоу появилось более 50 кинетических элементов и декораций. Все это разработано и реализовано командой более 500 человек.
В шоу участвуют цирковые артисты и каскадеры на коньках. Шоу наполнено опасными трюками и акробатическими номерами. Специально для постановки было создано более 150 уникальных костюмов.
Виктория Синицина
Синицина в роли Золушки выглядит как настоящая балерина, заявила Навка
Вчера, 17:11
 
Фигурное катание Татьяна Навка Виктория Синицина Никита Кацалапов Мегаспорт
 
 
