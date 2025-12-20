В Москве состоялась премьера шоу "Золушка" от Татьяны Навки

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Премьера нового шоу Премьера нового шоу Татьяны Навки "Золушка" прошла в субботу в столичном дворце спорта " Мегаспорт ", сообщает пресс-служба организаторов.

На премьере зрителей ждали мультимедийные эффекты и сложные декорации. Для шоу была разработана и реализована система подвесов декораций, оборудования и людей – cоздано более 250 точек.

Общий вес подвешенного оборудования составляет 60 тонн. Установлено 700 квадратных метров светодиодных экранов. В шоу появилось более 50 кинетических элементов и декораций. Все это разработано и реализовано командой более 500 человек.