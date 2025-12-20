Владелец "Машеньки" рассказал о большом количестве покупателей

Рейтинг@Mail.ru
22:03 20.12.2025
Владелец пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал, что в субботу не ожидал такого большого количества покупателей, после того как предприниматель обратился к РИА Новости, 20.12.2025
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Владелец пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал, что в субботу не ожидал такого большого количества покупателей, после того как предприниматель обратился к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии.
В пятницу предприниматель обратился к Путину с вопросом о нововведениях в налоговом законодательстве. Президент, отвечая на вопрос, поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки и спросил, не угостят ли его чем-нибудь.
"И то, что сегодня такой наплыв был у нас покупателей, я тоже не ожидал, мы к этому были не готовы абсолютно", - сказал Максимов телеканалу РЕН ТВ.
Он также рассказал, что в субботу получил в подарок от президента Путина - корзину с продуктами и напитками российского производства. Помимо этого, президент отправил Максимову серебряный складень с иконами.
"Ну и плюс, конечно, самый главный подарок, который мы получили от президента - это серебряный складень с иконами. Большие иконы равноапостольного князя Владимира и Георгия Победоносца. Также лики Николая Чудотворца и Божьей Матери. То есть для нашей семьи - это теперь, надо понимать, что это семейная реликвия", - рассказал Максимов.
РоссияВладимир ПутинГеоргий ПобедоносецНиколай ЧудотворецОбщество
 
 
