В Ленинградской области арестовали подростка, ранившего бабушку и дедушку - РИА Новости, 20.12.2025
22:50 20.12.2025
В Ленинградской области арестовали подростка, ранившего бабушку и дедушку
Суд в Ленинградской области заключил под стражу 17-летнего юношу, подозреваемого в покушении на убийство своих бабушки и дедушки, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 20.12.2025
происшествия
ленинградская область
россия
санкт-петербург
ленинградская область
россия
санкт-петербург
происшествия, ленинградская область, россия, санкт-петербург
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Санкт-Петербург
Руки в наручниках
Руки в наручниках
Руки в наручниках. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Суд в Ленинградской области заключил под стражу 17-летнего юношу, подозреваемого в покушении на убийство своих бабушки и дедушки, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщала, что 17-летний юноша в Ленобласти нанес несколько ножевых ранений своим родственникам. Мотивом для поступка послужил разлад в семье.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Петербурге арестовали коуча по подозрению в убийстве ребенка
10 декабря, 16:42
Следствием установлено, что в ночь на 19 декабря несовершеннолетний, находясь со своими бабушкой и дедушкой в квартире в городе Сясьстрой Волховского района, на почве личных неприязненных отношений, нанес им колюще-режущим предметом многочисленные удары. Потерпевшие оказали сопротивление, после им была оказана медицинская помощь. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух лиц".
"В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Петербурге задержали россиянина по обвинению в жестоком убийстве в Дубае
Вчера, 13:46
 
ПроисшествияЛенинградская областьРоссияСанкт-Петербург
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
