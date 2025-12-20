В Ленинградской области арестовали подростка, ранившего бабушку и дедушку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Суд в Ленинградской области заключил под стражу 17-летнего юношу, подозреваемого в покушении на убийство своих бабушки и дедушки, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщала, что 17-летний юноша в Ленобласти нанес несколько ножевых ранений своим родственникам. Мотивом для поступка послужил разлад в семье.
Следствием установлено, что в ночь на 19 декабря несовершеннолетний, находясь со своими бабушкой и дедушкой в квартире в городе Сясьстрой Волховского района, на почве личных неприязненных отношений, нанес им колюще-режущим предметом многочисленные удары. Потерпевшие оказали сопротивление, после им была оказана медицинская помощь. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух лиц".
"В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.