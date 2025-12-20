Рейтинг@Mail.ru
Экс-сотрудника СК Петербурга арестовали по делу о незаконной миграции
18:57 20.12.2025
Экс-сотрудника СК Петербурга арестовали по делу о незаконной миграции
происшествия
санкт-петербург
россия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
россия
ленинградская область
происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-сотрудника СК Петербурга арестовали по делу о незаконной миграции

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Суд арестовал экс-сотрудника СК и прокуратуры Петербурга Петра Петрова по делу об организации незаконной миграции, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Петра Петрова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322.1 (организация незаконной миграции) УК РФ. Срок меры - 08.02.2026", - сообщает пресс-служба.
Следствие полагает, что в 2020 году Петров и иные лица создали организованную преступную группу. Сообщается, что до сентября 2025 года они изготовили и предоставили в УВМ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области подложные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения, на основе которых были продлены сроки действия трудовых патентов и временного пребывания как минимум восьми иностранным гражданам.
В пресс-службе судов отметили, что следователи, мотивируя ходатайство о заключении Петрова под стражу, указали, что фигурант может срывать следствие или подкупить свидетелей, учитывая его материальное состояние и обширные связи в различных государственных и правоохранительных органах.
"Ранее Петров длительное время проходил службу в Прокуратуре Российской Федерации и Следственном комитете Российской Федерации", - добавили в судебной пресс-службе.
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
