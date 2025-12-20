Экс-сотрудника СК Петербурга арестовали по делу о незаконной миграции

В пресс-службе судов отметили, что следователи, мотивируя ходатайство о заключении Петрова под стражу, указали, что фигурант может срывать следствие или подкупить свидетелей, учитывая его материальное состояние и обширные связи в различных государственных и правоохранительных органах.