Меликов рассказал о дагестанском военном, с которым поговорил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:39 19.12.2025
Меликов рассказал о дагестанском военном, с которым поговорил Путин
Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал о военном командире, о разговоре с которым после освобождении Северска рассказал президент России Владимир Путин во... РИА Новости, 19.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
НАЛЬЧИК, 19 дек – РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал о военном командире, о разговоре с которым после освобождении Северска рассказал президент России Владимир Путин во время прямой линии, это Герой России Ярамир Темирханов из Дагестана.
В пятницу Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, рассказал подробности своей беседы с командирами бригад, участвовавших в освобождении города Северска в Донбассе, отметив, что этот эпизод стал для него наглядным примером единства народов России в условиях специальной военной операции. При этом глава государства отметил, что один из командиров - представитель одного из народов Дагестана.
«
"Президент еще раз напомнил о значимости наступающего Года единства народов, а в пример привел ситуацию на фронте, где наши военнослужащие сражаются бок о бок – независимо от национальности и вероисповедания. Владимир Владимирович рассказал о телефонном звонке нашему земляку, Герою России Ярамиру Темирханову, в котором тот обратился к другому командиру со словами "Привет, брат". Как правильно отметил президент, самое главное – у нас общие ценности. В условиях СВО и санкционного давления, когда враги пытаются расколоть наше общество, особенно важно напоминать себе: сила России – в единстве", - написал Меликов в своем Telegram-канале.
