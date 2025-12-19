Рейтинг@Mail.ru
Россия намерена улучшить образование по рабочим профессиям, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
16:24 19.12.2025 (обновлено: 16:51 19.12.2025)
Россия намерена улучшить образование по рабочим профессиям, заявил Путин
Россия намерена улучшить образование по рабочим профессиям, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Россия намерена улучшить образование по рабочим профессиям, заявил Путин
Россия будет повышать качество образования по рабочим профессиям, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
Россия намерена улучшить образование по рабочим профессиям, заявил Путин

Путин: Россия будет повышать качество образование по рабочим специальностям

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия будет повышать качество образования по рабочим профессиям, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее в ходе прямой линии президента РФ журналистка из Томска Динара Миндубаева обратилась к главе государства с вопросом о мерах, которые возможно предпринять в отношении острого дефицита кадров в рабочем секторе. Путин ответил, что правительство системно занимается вопросом подготовки высококвалифицированных рабочих кадров, и отметил, что работа по этому вопросу ведется на всех уровнях.
"Мы будем проводить конкурсы, мы будем повышать качество образования, мы будем сращивать процесс подготовки с практикой на предприятиях", - сказал российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Путин рассказал о подготовке высококвалифицированных рабочих
