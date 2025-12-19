Россия намерена улучшить образование по рабочим профессиям, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия будет повышать качество образования по рабочим профессиям, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее в ходе прямой линии президента РФ журналистка из Томска Динара Миндубаева обратилась к главе государства с вопросом о мерах, которые возможно предпринять в отношении острого дефицита кадров в рабочем секторе. Путин ответил, что правительство системно занимается вопросом подготовки высококвалифицированных рабочих кадров, и отметил, что работа по этому вопросу ведется на всех уровнях.
"Мы будем проводить конкурсы, мы будем повышать качество образования, мы будем сращивать процесс подготовки с практикой на предприятиях", - сказал российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.