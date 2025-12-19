Рейтинг@Mail.ru
Путин допустил отказ от обязательной отработки после окончания медвуза - РИА Новости, 19.12.2025
14:56 19.12.2025 (обновлено: 16:34 19.12.2025)
Путин допустил отказ от обязательной отработки после окончания медвуза
Президент РФ Владимир Путин допустил, что в будущем обязательная отработка по специальности после окончания медицинского вуза не потребуется. РИА Новости, 19.12.2025
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
общество
россия
социальный навигатор
сн_образование
кем стать
россия
владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, общество, россия, социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин допустил, что в будущем обязательная отработка по специальности после окончания медицинского вуза не потребуется.
"Значит, человек заканчивает вуз, его никуда не отправляют - куда-то в дальние города или поселки, или деревни. Он просто должен отработать по специальности в учреждении, в котором действует система ОМС. Вот и все. Но мы же помним, в советское время всех в обязательном порядке отправляли туда, куда государство считало нужным. Этого нет сейчас. И даже вот те предложения и те решения, которые приняты, они носят такой мягкий, почти рекомендательных характер. Но, наверное, будет лучше, если мы подойдем к ситуации, когда и этого будет не нужно делать", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Владимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025ОбществоРоссияСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКем стать
 
 
