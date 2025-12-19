https://ria.ru/20251219/putin-2063279353.html
Путин допустил отказ от обязательной отработки после окончания медвуза
Путин допустил отказ от обязательной отработки после окончания медвуза - РИА Новости, 19.12.2025
Путин допустил отказ от обязательной отработки после окончания медвуза
Президент РФ Владимир Путин допустил, что в будущем обязательная отработка по специальности после окончания медицинского вуза не потребуется. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:56:00+03:00
2025-12-19T14:56:00+03:00
2025-12-19T16:34:00+03:00
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
общество
россия
социальный навигатор
сн_образование
кем стать
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063272999_0:77:3369:1972_1920x0_80_0_0_11a9b14d5a5a1e7b2794aa70149686ab.jpg
https://ria.ru/20251219/poslenie-2063268200.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063272999_319:0:3048:2047_1920x0_80_0_0_3c92416d497db23cca16c56f732504ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, общество, россия, социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
Путин допустил отказ от обязательной отработки после окончания медвуза
Путин считает, что в будущем обязательная отработка после медвуза возможна