Что Иоанн Кронштадтский говорил о России

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Он назвал точные годы революций. Предупредил о гибели царской семьи. Иоанн Кронштадтский умер в 1909 году — за восемь лет до событий, которые перевернули страну. Его слова записывались современниками дословно.

Что святой предсказывал России?

Мальчик, который не должен был выжить

Иван Сергиев появился на свет в 1829-м в семье сельского священника из архангельской глуши. Семья жила в нищете. Мальчик рос слабым, болезненным. Близкие не верили, что он выживет.

Когда ему было девять лет, случилось нечто необычное. По воспоминаниям современников, после горячей молитвы "завеса спала с глаз", маленькому Иоанну явился ангел-хранитель и пообещал оберегать его до конца дней. С того момента ребенок стал крепнуть и телом, и духом.

Священник для пьяниц и воров

Закончив духовную академию, молодой священник получил место в Андреевском соборе Кронштадта. С мирской точки зрения это "провал для карьеры ". Но Иоанн воспринял назначение иначе — как призвание.

Свое жалованье он немедленно раздавал нищим. Приходил домой без обуви и верхней одежды — отдавал первым встречным. Начальству пришлось передавать деньги напрямую супруге священника, потому что иначе семья осталась бы без гроша.

Слава чудотворца

Паломники потянулись в Кронштадт со всей империи. Великие князья искали встречи с прославленным батюшкой.

Свидетели рассказывали невероятное. Монахиня попала под колеса кареты — доктора признали случай безнадежным. Иоанн помолился над ней, возложил руки. Женщина не просто выжила — "даже не изуродовалась", как писали современники, и на следующий день вернулась в монастырь.

Отец-еврей молил спасти дочь от скарлатины — врачи уже ничего не обещали. Священник коснулся рукой головы мужчины, велел идти с миром. Дома отца встретила здоровая девочка. Позже она приняла православие.

Желающих попасть на исповедь становилось все больше. Верующая Раиса Васильевна рассказывала : "Таких чудес в биографии Иоанна Кронштадтского было немало. Со временем желающих пообщаться с батюшкой стало так много, что он был вынужден отказаться от индивидуальной исповеди, проводя лишь общие. Но, даже несмотря на это, количество верующих не уменьшалось, а с каждым днем увеличивалось".

"Царство Русское колеблется"

Но на рубеже веков тон записей святого резко изменился. Все чаще он писал не о чудесах, а о надвигающейся катастрофе.

"Царство Русское колеблется, шатается, близко к падению", — записывал Иоанн в дневнике.

Иоанн объяснял причины грядущих бедствий так: "Россия забыла Бога спасающего; утратила веру в Него; оставила закон Божий, поработила себя всяким страстям, обоготворила слепой разум человеческий".

Святой Иоанн Кронштадтский Святой Иоанн Кронштадтский

Тревогу вызывало состояние общества: "Всюду разврат, всюду неверие, богохульство, безначалие!"

Кровь на Русской земле

Те, кто слышал святого в последние годы жизни, были поражены точностью его слов о будущем. Все записывалось дословно.

"Русский народ разделится на партии, восстанет брат на брата, сын на отца и отец на сына, и прольется много крови на Русской земле", — предрекал он задолго до революции.

Он видел и массовый исход: "Часть русского народа будет изгнана из пределов России или принуждена будет сама покинуть родную землю, но изгнанники вернутся в свои края, но не так скоро, там не узнают своих мест и не будут знать, где их родные похоронены".

Святой называл конкретные годы бедствий: 1914-й, 1917-й, 1922-й. Все три даты действительно оказались переломными.

Фраза, которую не поняли

В беседе с купцами Иоанн неожиданно произнес странные слова: "Над Пермью висит черный крест".

Что он имел в виду, священник не объяснил. Присутствующие недоумевали.

Спустя десять лет в Перми был убит великий князь Михаил Романов. А чуть позже в соседнем Екатеринбурге расстреляли царскую семью целиком — Николая II, императрицу, детей.

© Public domain Комната в подвале дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года © Public domain Комната в подвале дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года

Предупреждение отступникам

Святой предвидел и массовые репрессии против верующих. Тех, кто отречется от веры, он предупреждал : "Разобьются, как глиняные горшки", если не принесут искреннего покаяния.

По другой версии, он говорил : "Кто отречется от веры, разобьется, как глиняный сосуд".

Эти слова стали пророчеством о десятках тысяч мучеников, пострадавших за Христа в XX веке.

Возрождение на костях мучеников

Но самым важным было другое пророчество. Иоанн смотрел не только на ужас, который приближался. Он заглядывал дальше — туда, где виделся свет.

"На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая — по старому образцу, крепкая своей верою во Христа Бога и Святую Троицу — и будет по завету князя Владимира как единая Церковь", — записывал умирающий священник.