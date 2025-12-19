Что Иоанн Кронштадтский говорил о России

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Он назвал точные годы революций. Предупредил о гибели царской семьи. Иоанн Кронштадтский умер в 1909 году — за восемь лет до событий, которые перевернули страну. Его слова записывались современниками дословно.
Что святой предсказывал России?
Мальчик, который не должен был выжить
Иван Сергиев появился на свет в 1829-м в семье сельского священника из архангельской глуши. Семья жила в нищете. Мальчик рос слабым, болезненным. Близкие не верили, что он выживет.
Когда ему было девять лет, случилось нечто необычное. По воспоминаниям современников, после горячей молитвы "завеса спала с глаз", маленькому Иоанну явился ангел-хранитель и пообещал оберегать его до конца дней. С того момента ребенок стал крепнуть и телом, и духом.
Священник для пьяниц и воров
Закончив духовную академию, молодой священник получил место в Андреевском соборе Кронштадта. С мирской точки зрения это "провал для карьеры ". Но Иоанн воспринял назначение иначе — как призвание.
Города России. Кронштадт
Свое жалованье он немедленно раздавал нищим. Приходил домой без обуви и верхней одежды — отдавал первым встречным. Начальству пришлось передавать деньги напрямую супруге священника, потому что иначе семья осталась бы без гроша.
Слава чудотворца
Паломники потянулись в Кронштадт со всей империи. Великие князья искали встречи с прославленным батюшкой.
Свидетели рассказывали невероятное. Монахиня попала под колеса кареты — доктора признали случай безнадежным. Иоанн помолился над ней, возложил руки. Женщина не просто выжила — "даже не изуродовалась", как писали современники, и на следующий день вернулась в монастырь.
Отец-еврей молил спасти дочь от скарлатины — врачи уже ничего не обещали. Священник коснулся рукой головы мужчины, велел идти с миром. Дома отца встретила здоровая девочка. Позже она приняла православие.
Желающих попасть на исповедь становилось все больше. Верующая Раиса Васильевна рассказывала: "Таких чудес в биографии Иоанна Кронштадтского было немало. Со временем желающих пообщаться с батюшкой стало так много, что он был вынужден отказаться от индивидуальной исповеди, проводя лишь общие. Но, даже несмотря на это, количество верующих не уменьшалось, а с каждым днем увеличивалось".
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерующая на Божественной литургии в Главном храме Вооруженных сил России
Верующая на Божественной литургии в Главном храме Вооруженных сил России
"Царство Русское колеблется"
Но на рубеже веков тон записей святого резко изменился. Все чаще он писал не о чудесах, а о надвигающейся катастрофе.
"Царство Русское колеблется, шатается, близко к падению", — записывал Иоанн в дневнике.
Иоанн объяснял причины грядущих бедствий так: "Россия забыла Бога спасающего; утратила веру в Него; оставила закон Божий, поработила себя всяким страстям, обоготворила слепой разум человеческий".
Святой Иоанн Кронштадтский
Святой Иоанн Кронштадтский
Тревогу вызывало состояние общества: "Всюду разврат, всюду неверие, богохульство, безначалие!"
Кровь на Русской земле
Те, кто слышал святого в последние годы жизни, были поражены точностью его слов о будущем. Все записывалось дословно.
"Русский народ разделится на партии, восстанет брат на брата, сын на отца и отец на сына, и прольется много крови на Русской земле", — предрекал он задолго до революции.
Он видел и массовый исход: "Часть русского народа будет изгнана из пределов России или принуждена будет сама покинуть родную землю, но изгнанники вернутся в свои края, но не так скоро, там не узнают своих мест и не будут знать, где их родные похоронены".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкДемонстрация рабочих и солдат Петрограда. 25 октября (7 ноября) 1917 года
Демонстрация рабочих и солдат Петрограда. 25 октября (7 ноября) 1917 года
Святой называл конкретные годы бедствий: 1914-й, 1917-й, 1922-й. Все три даты действительно оказались переломными.
Фраза, которую не поняли
В беседе с купцами Иоанн неожиданно произнес странные слова: "Над Пермью висит черный крест".
Что он имел в виду, священник не объяснил. Присутствующие недоумевали.
Спустя десять лет в Перми был убит великий князь Михаил Романов. А чуть позже в соседнем Екатеринбурге расстреляли царскую семью целиком — Николая II, императрицу, детей.
© Public domain Комната в подвале дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года
© Public domain
Комната в подвале дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года
Предупреждение отступникам
Святой предвидел и массовые репрессии против верующих. Тех, кто отречется от веры, он предупреждал: "Разобьются, как глиняные горшки", если не принесут искреннего покаяния.
По другой версии, он говорил: "Кто отречется от веры, разобьется, как глиняный сосуд".
Эти слова стали пророчеством о десятках тысяч мучеников, пострадавших за Христа в XX веке.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВерующая в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
Верующая в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
Возрождение на костях мучеников
Но самым важным было другое пророчество. Иоанн смотрел не только на ужас, который приближался. Он заглядывал дальше — туда, где виделся свет.
"На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая — по старому образцу, крепкая своей верою во Христа Бога и Святую Троицу — и будет по завету князя Владимира как единая Церковь", — записывал умирающий священник.
В последних проповедях звучал призыв: "Крепись, Россия, но кайся".