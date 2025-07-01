https://ria.ru/20250701/prorochestvo-2026502944.html

"Царство Русское колеблется": Страшное пророчество Иоанна Кронштадтского

"Царство Русское колеблется": Страшное пророчество Иоанна Кронштадтского - РИА Новости, 01.07.2025

"Царство Русское колеблется": Страшное пророчество Иоанна Кронштадтского

Кронштадтский батюшка видел будущее с точностью хрониста. Предрек падение царизма, братоубийственную войну и изгнание народа за границу — все сбылось один в... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T19:00:00+03:00

2025-07-01T19:00:00+03:00

2025-07-01T19:00:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016255171_0:0:1549:871_1920x0_80_0_0_9d197a98db33361cc71168fb0fb0e21b.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кронштадтский батюшка видел будущее с точностью хрониста. Предрек падение царизма, братоубийственную войну и изгнание народа за границу — все сбылось один в один. Но самое поразительное пророчество он оставил напоследок. О чем предупреждал умирающий святой и почему его слова сегодня звучат особенно остро?Чудотворец из нищей семьиИван Сергиев родился в 1829 году в нищете — отец служил сельским священником в архангельской глуши. Мальчик рос хилым и болезненным, грамота давалась с трудом. Но в девять лет случилось чудо — после горячей молитвы "завеса спала с глаз", и знания полились рекой.Закончив академию, молодой священник получил место в Андреевском соборе Кронштадта. Портовый город кишел пьяницами, ворами и административными ссыльными. Место не для карьеры — для подвига.Иоанн выбрал подвиг. Раздавал жалованье нищим, приходил домой без сапог и верхней одежды — все отдал по дороге. Начальству пришлось выплачивать деньги напрямую жене священника, иначе семья осталась бы без копейки.Слава на всю империюК кронштадтскому батюшке потянулись паломники со всей России. Слухи о чудесных исцелениях дошли до царского двора — даже великие князья искали встреч со святым.Очевидцы записывали невероятные случаи. Монахиня Ангелина попала под коляску — врачи не давали шансов выжить. Иоанн помолился и возложил руки. Женщина не только выжила, но и "даже не изуродовалась", на следующий день вернулась в монастырь.Еврей умолял спасти дочь, умирающую от скарлатины. Священник положил руку на голову отца и велел идти с миром. Дома мужчину встретила здоровая девочка, которая позже приняла православие.Желающих исповедоваться стало так много, что Иоанн ввел общую исповедь — на индивидуальную не хватало времени. До пяти тысяч человек собиралось на службу в маленьком соборе.Предчувствие катастрофыПрославился святой не только исцелениями. В начале XX века Иоанн чувствовал приближение беды. "Царство Русское колеблется, шатается, близко к падению", — записывал он в дневнике.Священник видел корни грядущей катастрофы: "Россия забыла Бога спасающего; утратила веру в Него; оставила закон Божий, поработила себя всяким страстям, обоготворила слепой разум человеческий".Особенно тревожили его настроения в обществе: "Всюду разврат, всюду неверие, богохульство, безначалие!"Точные предсказания будущегоСовременники поражались пророческому дару кронштадтского батюшки. Он видел будущее России как открытую книгу, и его слова записывались дословно."Русский народ разделится на партии, восстанет брат на брата, сын на отца и отец на сына и прольется много крови на Русской земле", — предрек он задолго до революции 1917 года.Предвидел Иоанн и массовую эмиграцию: "Часть русского народа будет изгнана из пределов России или принуждена будет сама покинуть родную землю, но изгнанники вернутся в свои края, но не так скоро, там не узнают своих мест и не будут знать, где их родные похоронены".Даже конкретные годы испытаний святой называл точно. В числе тяжелых для России дат он указывал 1914, 1917, 1922 годы — все они действительно стали переломными в истории страны.Черный крест над ПермьюОсобенно жутко звучали предсказания о судьбе царской семьи. В разговоре с купцами Иоанн внезапно произнес: "Над Пермью висит черный крест".Он не стал уточнять, что именно имел в виду. Через десять лет в Перми убили великого князя Михаила Романова, а в соседнем Екатеринбурге расстреляли всю царскую семью во главе с Николаем II.Святой видел и гонения на церковь. Тех, кто отрекся от веры, он предрекал, "разобьются, как глиняные горшки", если не принесут искреннего покаяния.Надежда на возрождениеСамое важное пророчество Иоанн оставил напоследок. Видя грядущие страдания народа, он заглянул еще дальше в будущее и увидел свет в конце туннеля."На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая — по старому образцу, крепкая своей верою во Христа Бога и Святую Троицу — и будет по завету князя Владимира, — как единая Церковь", — записал умирающий святой."Крепись, Россия, но кайся" — призывал он в последних проповедях, веря в духовное возрождение страны.Завещание потомкамИоанн Кронштадтский умер в январе 1909 года, не дожив до революции всего восемь лет. Его последние слова стали завещанием для будущих поколений."Русский человек должен понять, что Россия — это подножие Престола Господнего, и благодарить Бога за то, что он русский!", — напутствовал он потомков.Спустя более века после смерти пророка его слова звучат особенно актуально. Многие верующие считают, что предсказанное возрождение России уже началось — именно такой, какой ее видел кронштадтский провидец.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60