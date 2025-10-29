Что говорил святой Иоанн Кронштадтский о России

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Слава о батюшке Иоанне распространилась быстро. К нему ехали со всех концов России — крестьяне, купцы, интеллигенты, военные. Приезжали и иностранцы, услышавшие о чудесах исцелений. Службы в Кронштадтском соборе собирали тысячи людей, и каждый надеялся на помощь. А еще святой говорил о событиях, которые сбылись с пугающей точностью.

Явление ангела

Он появился на свет в семье скромного священника и с детства отличался болезненностью и застенчивостью. Родные не верили, что мальчик выживет, слишком слаб был организм. Но все изменилось после необычного видения: маленькому Иоанну явился ангел-хранитель и пообещал оберегать его до конца жизни. С того дня ребенок стал крепнуть телом и духом.

В девять лет отец отвез его в Архангельское училище, затем юный Иоанн продолжил обучение в семинарии, а позже — в Санкт-Петербургской духовной академии. После окончания он был направлен в Андреевский собор Кронштадта, где и прослужил более полувека.

Именно там начался путь пастыря, которому суждено было стать одним из самых известных людей эпохи.

Чудеса служения

Очевидцы вспоминали, как после его молитв тяжелобольные вставали на ноги. Как передает МК, один из рассказов дошел до нас из уст верующей Раисы Васильевны:

"Людей было столько, что батюшка не мог принимать всех по одному, — говорит она. — Тогда он стал проводить общие исповеди, где молился сразу за всех. И все равно поток не иссякал. С каждым днем его почитателей становилось больше".

Голос разума в смутное время

Но не только чудеса сделали Иоанна знаменитым. Его прозорливость пугала и восхищала современников. Он видел глубже, чем обычные люди. Уже в конце XIX века он предупреждал о надвигающихся бурях, о том, что Россия утратит духовные ориентиры.

"Россия забыла Бога спасительного, обоготворила разум человеческий, поработила себя страстям", — говорил он со скорбью

Батюшка видел, как вера отступает под натиском сомнений и гордыни. "Всюду разврат и богохульство!" — восклицал он, словно чувствуя грядущий разлом.

Его наставления звучали просто: молитесь, кайтесь, берегите веру. Он убеждал прихожан не поддаваться искушениям времени, помнить, что сила России в ее единстве и духовности. "Русский человек должен гордиться тем, что родился в России, ибо наша земля — подножие Престола Господнего", — говорил батюшка.

Тень над Россией

Иоанн Кронштадтский предвидел, что впереди страну ждут страшные испытания. Его предупреждения звучали все тревожнее. Он говорил, что грядут годы смуты, когда "брат восстанет на брата, сын на отца, и прольется кровь на Русской земле".

Он предсказал не только революцию, но и трагическую гибель царской семьи. Современники вспоминали, как в разговоре с купцами он однажды произнес загадочную фразу: "Над Пермью висит черный крест".

Никто тогда не понял, что имел в виду святой. Но спустя десять лет в Перми погиб великий князь Михаил Романов, а вскоре в Екатеринбурге расстреляли Николая II с семьей.

© Фото : Музей истории Екатеринбурга Ипатьевский дом в Екатеринбурге © Фото : Музей истории Екатеринбурга Ипатьевский дом в Екатеринбурге

Батюшка предвидел и гонения на Церковь, предупреждая: "Кто отречется от веры, разобьется, как глиняный сосуд". Эти слова стали пророчеством о десятках тысяч мучеников, пострадавших за Христа в XX веке.

В своих записях Иоанн упоминал даже конкретные годы бедствий: 1914-й, 1917-й, 1922-й — ставшие в итоге переломными. Он говорил о массовом исходе русских людей.

"Часть народа будет изгнана из пределов России, — писал он. — Но изгнанники вернутся, хоть и не скоро, и не узнают своих мест, где покоятся их родные".

Эти строки читаются сегодня как завещание будущим поколениям, пережившим революцию, гражданскую войну, эмиграцию и возвращение спустя десятилетия.

"Крепись, Россия, и кайся"

В последние годы жизни Иоанн все чаще говорил не о страданиях, а о надежде. Он верил, что даже самые тяжелые испытания очищают народ и приближают возрождение.

"На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая, по старому образцу, крепкая верой во Христа и Святую Троицу", — писал он, уже предчувствуя скорую кончину.

Эти слова стали духовным завещанием святого. Он знал, что впереди тьма, но видел и свет за горизонтом. Его последние проповеди были обращены к будущему: "Крепись, Россия, но кайся".