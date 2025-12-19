Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Восемь из десяти (81%) россиян оценивают положительно работу президента РФ Владимира Путина на своем посту, 78% респондентов доверяют главе государства, следует из опроса Фонда "Общественное мнение".
Кроме того, 78% граждан РФ заявили, что скорее доверяют президенту РФ, в то время как недоверие Путину выразили 12% опрошенных, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ.
Более половины (54%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 26% россиян ответили, что скорее недовольны работой кабмина РФ. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 58% граждан, 11% респондентов не одобряют его работу.
Участникам опроса также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Четверо из десяти (42%) россиян сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, 4% - за "Новых людей" и 4% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 12 по 14 декабря среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.