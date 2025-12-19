Рейтинг@Mail.ru
Как изменился Чернобыль спустя 40 лет после катастрофы
Как изменился Чернобыль спустя 40 лет после катастрофы
Как изменился Чернобыль спустя 40 лет после катастрофы
Как изменился Чернобыль спустя 40 лет после катастрофы

Переселенцам из деревни в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС разрешили посетить свои дома
© РИА Новости / Андрей Александров
Переселенцам из деревни в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС разрешили посетить свои дома
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. За прошедшие десятилетия огромная территория вокруг разрушенного реактора превратилась в своеобразный лабораторный полигон. Природа вынуждена выживать с постоянным фоном радиации. И чем дольше ученые наблюдают за этими землями, тем больше понимают — здесь идут процессы, которые иногда сложно объяснить.
В этих новых правилах выживания рождаются существа, которые могут удивить даже искушенных зоологов.

Квакши перекрасили себя

Одними из первых, кто всерьез заставил ученых задуматься о глубине изменений, стали древесные лягушки. Команда испанских биологов под руководством Хермана Оризаолы несколько лет подряд отлавливала квакш на болотах вокруг АЭС. Картина оказалась еще интереснее всех слухов и страшилок.
Чернобыльская АЭС, Украина
Эти небольшие земноводные от природы должны быть ярко-зелеными. Но в зоне отчуждения исследователи обнаружили около двух сотен лягушек разных оттенков черного — от дымчатого до угольно-черного.
Ученые объясняют это появившейся мутацией: квакши начали вырабатывать повышенное количество меланина — защитного пигмента. Он не только отвечает за цвет кожи, но и способен частично поглощать и ослаблять ионизирующее излучение.
Так что в данном случае перед нами не "мутанты в привычном фантастическом понимании", а организмы, которые быстро нашли способ защититься от новой среды.
Чернобыльская собака
Местные собаки удивляют не меньше. Их в зоне отчуждения много: потомки домашних животных, оставшихся здесь в восьмидесятые, сформировали устойчивые популяции.
Группа специалистов, изучавшая больше пятисот собак, обнаружила у них 52 генетические особенности, которые могут быть связаны с длительным пребыванием в условиях повышенного радиационного фона — в том числе изменившийся окрас.

Защита от радиации

В 1991 году микробиолог Нелли Жданова привезла в зону отчуждения исследовательскую группу. Ученые хотели понять: сохранилась ли микроскопическая жизнь рядом с разрушенным реактором.
Команда обнаружила 37 видов грибов, большинство из которых были темными или почти черными. Позднее радиофармаколог Екатерина Дадачева и иммунолог Артуро Касадевалл из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна провели серию опытов. Итог получился парадоксальным: гриб Cladosporium sphaerospermum не просто переносил ионизирующее излучение — он рос быстрее под его воздействием.
Гриб Cladosporium sphaerospermum, найденный на стенах разрушенного энергоблока в Чернобыле
Ученые выдвинули смелую гипотезу: в клетках гриба может работать механизм, напоминающий фотосинтез, только вместо света используется радиация. Они назвали этот процесс радиосинтезом. В 2022 году тот же гриб отправили на внешнюю поверхность МКС, где он действительно частично поглощал космическую радиацию.
Инженеры уже обсуждают идею "живой радиационной защиты" для космических кораблей — дешевого, легкого и самовосстанавливающегося покрытия.

Ржавые леса умерли и воскресли

Разрушение четвертого энергоблока нанесло сильнейший удар по природе. Поначалу в зоне возникли так называемые Рыжие леса — деревья, которые приняли на себя огромные дозы радиации, моментально погибли и приобрели характерный буро-оранжевый оттенок. Но спустя годы произошло то, чего не ожидали даже оптимистично настроенные биологи.
Сотрудники пожарной охраны во время тушения пожара на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
Леса проросли там, где раньше не было и намека на густую растительность. В Припяти, среди бетонных коробок и заржавевших автобусов, возникли настоящие заросли. На территорию, которую считали непригодной для жизни, вернулись крупные животные: бурые медведи, лоси, олени, рыси.
За сорок лет ожидали увидеть самых разных мутантов — от двухголовых до светящихся. Такие образы давно стали частью массовой культуры. В реальности все оказалось скромнее.
Город Припять, зона отчуждения Чернобыльской АЭС
Редкая и тревожная находка

Гораздо важнее то, как животные корректируют свое тело под условия среды. Самый заметный пример — птицы.
Группа исследователей из США, Франции и Норвегии изучила более пятисот птиц почти пятидесяти видов. Результат удивил всех: у птиц, живущих в наиболее загрязненных районах, мозг был примерно на пять процентов меньше нормы.
Причина весьма прозаична: нехватка пищи. В условиях высокой радиоактивности погибло большинство насекомых и беспозвоночных — основного корма мелких птиц. Чтобы выжить, животные начали экономить энергию, уменьшая самые "дорогостоящие" в обслуживании системы организма. Мозг — последний в этом списке, но даже он оказался затронут.
Черная ворона
Чернобыль недвусмысленно показал: природа способна восстанавливаться даже после катастроф, которые кажутся необратимыми. Животные вернулись, леса восстановились, некоторые виды адаптировались, обретя новые свойства. Радиация не сделала эти места пустыней — наоборот, она создала пространство, где все развивается своим чередом.
 
 
 
