Как изменился Чернобыль спустя 40 лет после катастрофы

Переселенцам из деревни в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС разрешили посетить свои дома

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. За прошедшие десятилетия огромная территория вокруг разрушенного реактора превратилась в своеобразный лабораторный полигон. Природа вынуждена выживать с постоянным фоном радиации. И чем дольше ученые наблюдают за этими землями, тем больше понимают — здесь идут процессы, которые иногда сложно объяснить.

В этих новых правилах выживания рождаются существа, которые могут удивить даже искушенных зоологов.

Квакши перекрасили себя

Одними из первых, кто всерьез заставил ученых задуматься о глубине изменений, стали древесные лягушки. Команда испанских биологов под руководством Хермана Оризаолы несколько лет подряд отлавливала квакш на болотах вокруг АЭС. Картина оказалась еще интереснее всех слухов и страшилок

Эти небольшие земноводные от природы должны быть ярко-зелеными. Но в зоне отчуждения исследователи обнаружили около двух сотен лягушек разных оттенков черного — от дымчатого до угольно-черного.

Ученые объясняют это появившейся мутацией: квакши начали вырабатывать повышенное количество меланина — защитного пигмента. Он не только отвечает за цвет кожи, но и способен частично поглощать и ослаблять ионизирующее излучение.

Так что в данном случае перед нами не "мутанты в привычном фантастическом понимании", а организмы, которые быстро нашли способ защититься от новой среды.

Местные собаки удивляют не меньше. Их в зоне отчуждения много: потомки домашних животных, оставшихся здесь в восьмидесятые, сформировали устойчивые популяции

Группа специалистов, изучавшая больше пятисот собак, обнаружила у них 52 генетические особенности, которые могут быть связаны с длительным пребыванием в условиях повышенного радиационного фона — в том числе изменившийся окрас.

Защита от радиации

В 1991 году микробиолог Нелли Жданова привезла в зону отчуждения исследовательскую группу. Ученые хотели понять: сохранилась ли микроскопическая жизнь рядом с разрушенным реактором.

Команда обнаружила 37 видов грибов, большинство из которых были темными или почти черными. Позднее радиофармаколог Екатерина Дадачева и иммунолог Артуро Касадевалл из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна провели серию опытов. Итог получился парадоксальным: гриб Cladosporium sphaerospermum не просто переносил ионизирующее излучение — он рос быстрее под его воздействием.

Ученые выдвинули смелую гипотезу : в клетках гриба может работать механизм, напоминающий фотосинтез, только вместо света используется радиация. Они назвали этот процесс радиосинтезом. В 2022 году тот же гриб отправили на внешнюю поверхность МКС, где он действительно частично поглощал космическую радиацию.

Инженеры уже обсуждают идею "живой радиационной защиты" для космических кораблей — дешевого, легкого и самовосстанавливающегося покрытия.

Ржавые леса умерли и воскресли

Разрушение четвертого энергоблока нанесло сильнейший удар по природе. Поначалу в зоне возникли так называемые Рыжие леса — деревья, которые приняли на себя огромные дозы радиации, моментально погибли и приобрели характерный буро-оранжевый оттенок. Но спустя годы произошло то, чего не ожидали даже оптимистично настроенные биологи.

Леса проросли там, где раньше не было и намека на густую растительность. В Припяти, среди бетонных коробок и заржавевших автобусов, возникли настоящие заросли. На территорию, которую считали непригодной для жизни, вернулись крупные животные: бурые медведи, лоси, олени, рыси.

За сорок лет ожидали увидеть самых разных мутантов — от двухголовых до светящихся. Такие образы давно стали частью массовой культуры. В реальности все оказалось скромнее.

Редкая и тревожная находка

Гораздо важнее то, как животные корректируют свое тело под условия среды. Самый заметный пример — птицы

Группа исследователей из США, Франции и Норвегии изучила более пятисот птиц почти пятидесяти видов. Результат удивил всех: у птиц, живущих в наиболее загрязненных районах, мозг был примерно на пять процентов меньше нормы.

Причина весьма прозаична: нехватка пищи. В условиях высокой радиоактивности погибло большинство насекомых и беспозвоночных — основного корма мелких птиц. Чтобы выжить, животные начали экономить энергию, уменьшая самые "дорогостоящие" в обслуживании системы организма. Мозг — последний в этом списке, но даже он оказался затронут.