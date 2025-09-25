Рейтинг@Mail.ru
Неожиданное последствие Чернобыля: что нашли ученые в зоне отчуждения - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/chernobyl-2044308137.html
Неожиданное последствие Чернобыля: что нашли ученые в зоне отчуждения
Неожиданное последствие Чернобыля: что нашли ученые в зоне отчуждения - РИА Новости, 25.09.2025
Неожиданное последствие Чернобыля: что нашли ученые в зоне отчуждения
Зона отчуждения превратилась в уникальный радиационно-экологический заповедник. Ученых интересуют животные, которые тут обитают. И последние исследования... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T19:14:00+03:00
2025-09-25T19:14:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141438/30/1414383063_0:326:2944:1982_1920x0_80_0_0_46088656327835adc67fa0b57864a5ee.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Зона отчуждения превратилась в уникальный радиационно-экологический заповедник. Ученых интересуют животные, которые тут обитают. И последние исследования специалистов выявили нечто пугающее.Черные лягушкиГруппа испанских биологов под руководством Хермана Оризаола обнаружила вокруг Чернобыльской АЭС большое количество древесных лягушек — квакш — необычного черного цвета. Хотя эти бесхвостые земноводные от природы должны быть ярко-зелеными.Исследователи поймали в болотах близ Чернобыля около 200 квакш разных оттенков черного. Выяснилась странная закономерность: чем ближе к АЭС, тем они темнее.Черного цвета оказались и те лягушки, которые обитали в местах, наиболее пострадавших во время аварии 1986-го.Произошло это из-за мутации. Квакши сменили окраску, научились вырабатывать меланин — темный пигмент. Вероятно, это способ спастись: меланин способен защитить кожу не только от ионизирующего излучения, но и при радиоактивном заражении местности.Собаки-мутантыКоснулись изменения и бездомных собак, множество которых бродит вокруг места катастрофы. Эксперты нашли у них 52 гена, которые могут быть связаны с воздействием радиационного загрязнения.Выяснилось, что животные образовали необычные стаи и живут гораздо более сплоченно, чем обычные дикие собаки или волки.Ученые, исследовавшие около 500 собак, выделили две основные группы: первая жила в окрестностях АЭС, а вторая — в самом Чернобыле.Ни одна из собак не была чистокровной. В обеих популяциях в среднем на одну приходилось 25 совпадений по породе.Радиоактивные волкиПреподнесли сюрприз ученым и волки.В 2014-м биолог-эволюционист Кара Лав из Принстонского университета (США) вместе со своей командой наблюдала за ними при помощи GPS-ошейников с дозиметрами для измерения уровня радиации. Также у животных взяли кровь для анализов.В результате выяснилось, что чернобыльские волки получают в среднем по 11,3 миллирентгена радиоактивного излучения в сутки. Это в шесть раз больше предельно безопасного уровня для людей.Судя по всему, хищники смогли адаптироваться к опасному воздействию радиации. Это вполне объяснимо: звери непрерывно подвергаются облучению.Причем команда Кары Лав обнаружила определенные области генома, которые, по-видимому, и обеспечивают устойчивость.Загадочные червиЛюбопытное открытие сделали ученые из Нью-Йоркского университета. Оказалось, что микроскопические круглые черви, обитающие в зоне отчуждения, чрезвычайно устойчивы к высоким уровням радиации.Черви-нематоды, которые обитают в различных средах, включая почву и тела других организмов, славятся своей удивительной выносливостью.Несмотря на высокие уровни излучения в чернобыльской зоне, их геномы остаются неповрежденными. Тем самым им удалось довольно быстро адаптироваться к суровым условиям.Маленький мозгК грустному выводу пришла группа ученых из Норвегии, Франции и США. Они исследовали 550 птиц 48 видов, живущих в районе Чернобыльской АЭС.Специалисты под руководством Тимоти Муссо, профессора биологии университета Южной Каролины, отлавливали птиц при помощи паутинных сетей на восьми лесных площадках. Исследователи выяснили, что у данных пернатых объем мозга на пять процентов меньше по сравнению со средним объемом у птиц, которые не подвергались воздействию повышенной радиации.Как видим, воздействие радиации на животный мир во время крупнейшей техногенной катастрофы было настолько сильным, что последствия мы наблюдаем по сей день.Это еще одно доказательство, что радиация, как говорят исследователи, шутить не любит.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141438/30/1414383063_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_ff396a7cfec05027d9fb8630cdb49ad3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Неожиданное последствие Чернобыля: что нашли ученые в зоне отчуждения

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкЗамер радиационного фона в эвакуированном после аварии на ЧАЭС городе Припять в Чернобыльской Зоне Отчуждения
Замер радиационного фона в эвакуированном после аварии на ЧАЭС городе Припять в Чернобыльской Зоне Отчуждения - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Зона отчуждения превратилась в уникальный радиационно-экологический заповедник. Ученых интересуют животные, которые тут обитают. И последние исследования специалистов выявили нечто пугающее.

Черные лягушки

Группа испанских биологов под руководством Хермана Оризаола обнаружила вокруг Чернобыльской АЭС большое количество древесных лягушек — квакш — необычного черного цвета. Хотя эти бесхвостые земноводные от природы должны быть ярко-зелеными.
Исследователи поймали в болотах близ Чернобыля около 200 квакш разных оттенков черного. Выяснилась странная закономерность: чем ближе к АЭС, тем они темнее.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСаркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Саркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Саркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Черного цвета оказались и те лягушки, которые обитали в местах, наиболее пострадавших во время аварии 1986-го.
Произошло это из-за мутации. Квакши сменили окраску, научились вырабатывать меланин — темный пигмент. Вероятно, это способ спастись: меланин способен защитить кожу не только от ионизирующего излучения, но и при радиоактивном заражении местности.

Собаки-мутанты

Коснулись изменения и бездомных собак, множество которых бродит вокруг места катастрофы. Эксперты нашли у них 52 гена, которые могут быть связаны с воздействием радиационного загрязнения.
© RATPACK Production (2014-2017)Кадр из сериала "Чернобыль: Зона отчуждения"
Кадр из сериала Чернобыль: Зона отчуждения - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© RATPACK Production (2014-2017)
Кадр из сериала "Чернобыль: Зона отчуждения"
Выяснилось, что животные образовали необычные стаи и живут гораздо более сплоченно, чем обычные дикие собаки или волки.
Ученые, исследовавшие около 500 собак, выделили две основные группы: первая жила в окрестностях АЭС, а вторая — в самом Чернобыле.
Ни одна из собак не была чистокровной. В обеих популяциях в среднем на одну приходилось 25 совпадений по породе.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПарк аттракционов в Припяти
Парк аттракционов в Припяти - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Парк аттракционов в Припяти

Радиоактивные волки

Преподнесли сюрприз ученым и волки.
В 2014-м биолог-эволюционист Кара Лав из Принстонского университета (США) вместе со своей командой наблюдала за ними при помощи GPS-ошейников с дозиметрами для измерения уровня радиации. Также у животных взяли кровь для анализов.
В результате выяснилось, что чернобыльские волки получают в среднем по 11,3 миллирентгена радиоактивного излучения в сутки. Это в шесть раз больше предельно безопасного уровня для людей.
© AP Photo / Yaroslav YemelianenkoПожар в Чернобыльской зоне отчуждения
Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Yaroslav Yemelianenko
Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения
Судя по всему, хищники смогли адаптироваться к опасному воздействию радиации. Это вполне объяснимо: звери непрерывно подвергаются облучению.
Причем команда Кары Лав обнаружила определенные области генома, которые, по-видимому, и обеспечивают устойчивость.

Загадочные черви

Любопытное открытие сделали ученые из Нью-Йоркского университета. Оказалось, что микроскопические круглые черви, обитающие в зоне отчуждения, чрезвычайно устойчивы к высоким уровням радиации.
Черви-нематоды, которые обитают в различных средах, включая почву и тела других организмов, славятся своей удивительной выносливостью.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗаброшенный Дворец культуры "Энергетик" на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
Заброшенный Дворец культуры Энергетик на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Заброшенный Дворец культуры "Энергетик" на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
Несмотря на высокие уровни излучения в чернобыльской зоне, их геномы остаются неповрежденными. Тем самым им удалось довольно быстро адаптироваться к суровым условиям.

Маленький мозг

К грустному выводу пришла группа ученых из Норвегии, Франции и США. Они исследовали 550 птиц 48 видов, живущих в районе Чернобыльской АЭС.
Специалисты под руководством Тимоти Муссо, профессора биологии университета Южной Каролины, отлавливали птиц при помощи паутинных сетей на восьми лесных площадках. Исследователи выяснили, что у данных пернатых объем мозга на пять процентов меньше по сравнению со средним объемом у птиц, которые не подвергались воздействию повышенной радиации.
© РИА Новости / Виталий Залесский | Перейти в медиабанкСобака у деревни Новоселки на территории Полесского радиационно-экологического заповедника в Белоруссии
Собака у деревни Новоселки на территории Полесского радиационно-экологического заповедника в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Виталий Залесский
Перейти в медиабанк
Собака у деревни Новоселки на территории Полесского радиационно-экологического заповедника в Белоруссии
Как видим, воздействие радиации на животный мир во время крупнейшей техногенной катастрофы было настолько сильным, что последствия мы наблюдаем по сей день.
Это еще одно доказательство, что радиация, как говорят исследователи, шутить не любит.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала