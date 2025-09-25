https://ria.ru/20250925/chernobyl-2044308137.html

Неожиданное последствие Чернобыля: что нашли ученые в зоне отчуждения

Неожиданное последствие Чернобыля: что нашли ученые в зоне отчуждения - РИА Новости, 25.09.2025

Неожиданное последствие Чернобыля: что нашли ученые в зоне отчуждения

Зона отчуждения превратилась в уникальный радиационно-экологический заповедник. Ученых интересуют животные, которые тут обитают. И последние исследования... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T19:14:00+03:00

2025-09-25T19:14:00+03:00

2025-09-25T19:14:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/141438/30/1414383063_0:326:2944:1982_1920x0_80_0_0_46088656327835adc67fa0b57864a5ee.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Зона отчуждения превратилась в уникальный радиационно-экологический заповедник. Ученых интересуют животные, которые тут обитают. И последние исследования специалистов выявили нечто пугающее.Черные лягушкиГруппа испанских биологов под руководством Хермана Оризаола обнаружила вокруг Чернобыльской АЭС большое количество древесных лягушек — квакш — необычного черного цвета. Хотя эти бесхвостые земноводные от природы должны быть ярко-зелеными.Исследователи поймали в болотах близ Чернобыля около 200 квакш разных оттенков черного. Выяснилась странная закономерность: чем ближе к АЭС, тем они темнее.Черного цвета оказались и те лягушки, которые обитали в местах, наиболее пострадавших во время аварии 1986-го.Произошло это из-за мутации. Квакши сменили окраску, научились вырабатывать меланин — темный пигмент. Вероятно, это способ спастись: меланин способен защитить кожу не только от ионизирующего излучения, но и при радиоактивном заражении местности.Собаки-мутантыКоснулись изменения и бездомных собак, множество которых бродит вокруг места катастрофы. Эксперты нашли у них 52 гена, которые могут быть связаны с воздействием радиационного загрязнения.Выяснилось, что животные образовали необычные стаи и живут гораздо более сплоченно, чем обычные дикие собаки или волки.Ученые, исследовавшие около 500 собак, выделили две основные группы: первая жила в окрестностях АЭС, а вторая — в самом Чернобыле.Ни одна из собак не была чистокровной. В обеих популяциях в среднем на одну приходилось 25 совпадений по породе.Радиоактивные волкиПреподнесли сюрприз ученым и волки.В 2014-м биолог-эволюционист Кара Лав из Принстонского университета (США) вместе со своей командой наблюдала за ними при помощи GPS-ошейников с дозиметрами для измерения уровня радиации. Также у животных взяли кровь для анализов.В результате выяснилось, что чернобыльские волки получают в среднем по 11,3 миллирентгена радиоактивного излучения в сутки. Это в шесть раз больше предельно безопасного уровня для людей.Судя по всему, хищники смогли адаптироваться к опасному воздействию радиации. Это вполне объяснимо: звери непрерывно подвергаются облучению.Причем команда Кары Лав обнаружила определенные области генома, которые, по-видимому, и обеспечивают устойчивость.Загадочные червиЛюбопытное открытие сделали ученые из Нью-Йоркского университета. Оказалось, что микроскопические круглые черви, обитающие в зоне отчуждения, чрезвычайно устойчивы к высоким уровням радиации.Черви-нематоды, которые обитают в различных средах, включая почву и тела других организмов, славятся своей удивительной выносливостью.Несмотря на высокие уровни излучения в чернобыльской зоне, их геномы остаются неповрежденными. Тем самым им удалось довольно быстро адаптироваться к суровым условиям.Маленький мозгК грустному выводу пришла группа ученых из Норвегии, Франции и США. Они исследовали 550 птиц 48 видов, живущих в районе Чернобыльской АЭС.Специалисты под руководством Тимоти Муссо, профессора биологии университета Южной Каролины, отлавливали птиц при помощи паутинных сетей на восьми лесных площадках. Исследователи выяснили, что у данных пернатых объем мозга на пять процентов меньше по сравнению со средним объемом у птиц, которые не подвергались воздействию повышенной радиации.Как видим, воздействие радиации на животный мир во время крупнейшей техногенной катастрофы было настолько сильным, что последствия мы наблюдаем по сей день.Это еще одно доказательство, что радиация, как говорят исследователи, шутить не любит.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60