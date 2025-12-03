Посланник из Чернобыля ошеломил ученых: он живет там, где жизнь невозможна

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Спустя почти 40 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС ученые продолжают фиксировать очень необычные формы жизни в округе. Внутри одного из самых радиоактивных сооружений на Земле, в руинах разрушенного реактора, найдено нечто, что удивило ученых.

Извлекали дистанционно с помощью манипулятора

Эта история началась в конце 1990-х, когда группа ученых под руководством микробиолога Нелли Ждановой отправилась в Чернобыльскую зону отчуждения. Исследователи искали выжившие организмы вокруг разрушенного реактора.

Там специалисты с удивлением обнаружили целое сообщество грибов, насчитывающее аж целых 37 видов. Все эти организмы были преимущественно темными или черными вследствие высокого содержания пигмента меланина.

Из-за высокой радиации грибки извлекали из-под чернобыльского саркофага и из других мест в зоне отчуждения дистанционно, с помощью манипуляторов.

Питается радиацией

В образцах преобладал вид Cladosporium sphaerospermum, чей уровень загрязнения был выше всех. После серии экспериментов, проведенных американскими учеными, оказалось, что ионизирующее излучение вредит многим организмам, но не этому грибку. Даже больше — под его воздействием грибок лучше рос.

В результате проведенных анализов ученые выдвинули гипотезу: темный пигмент меланин позволяет Cladosporium sphaerospermum использовать энергию ионизирующего излучения по механизму, схожему с фотосинтезом у растений.

Согласно данной теории, меланин выполняет функцию, аналогичную хлорофиллу, поглощая излучение и преобразуя его в химическую энергию. Этот пока что гипотетический процесс получил название "радиосинтез". В то же время меланин служит защитным барьером от более вредного воздействия ионного излучения.

"Дома из грибов" на Марсе и Луне?

В 2016 году образцы чернобыльских грибков доставили на МКС для дальнейших исследований. После серии экспериментов выяснилось, что колония Cladosporium sphaerospermum способна эффективно блокировать космическое излучение. Результаты ученые опубликовали в 2022 году.

Открытие значит для космической отрасли очень много — традиционные способы защиты от радиации слишком дорогостоящие и менее эффективные. Биологический щит же может применяться в будущих поселениях на Марсе или Луне.

Впрочем, до этого еще далеко. Механизм взаимодействия чернобыльского грибка с излучением еще требует дальнейших исследований.

Черные лягушки

Но не одними грибками "богата" зона отчуждения. Восточные квакши научились выживать возле Чернобыльской АЭС, проявляя при этом удивительные способности. Самые обыкновенные лягушки, которые встречаются на пространстве от Польши до Греции и Закавказья, поменяли окраску.

Ученые выловили и исследовали более 200 земноводных, обитающих в 12 различных водоемах с разным уровнем радиационного заражения. Как отмечают авторы исследования , чернобыльские квакши оказались в среднем на 43,6 процента темнее сородичей, живущих в обычных условиях. Чем сильнее было заражение, тем темнее становились эти земноводные, а некоторые, живущие в самых суровых условиях, оказались почти полностью черными.

И вновь "виноват" меланин — квакши мутировали, научившись вырабатывать этот темный пигмент. За годы, прошедшие с момента аварии, сменилось уже более десяти поколений лягушек. Естественный отбор способствовал появлению особей, наиболее защищенных от радиации.