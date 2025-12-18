Володин рассказал о росте запроса на профессиональное образование

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Запрос на получение профессионального образования вырос в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума на пленарном заседании приняла закон о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ по двум предметам до 12 регионов. Список дополняется Камчатским краем, Мурманской и Смоленской областями, Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, Татарстаном, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями.
"Желающих поступать в средние профессиональные образовательные учреждения, получать профессиональное образование стало больше и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Липецкой области. Запрос на это вырос. И, коллеги, это тоже не случайно. Но когда мы создаём условия и поддерживаем ребят, которые для себя определили получение среднего профессионального образования, конечно, мы решаем и одну из ключевых задач развития нашей экономики – формирование профессиональных кадров", - сказал он на пленарном заседании.
Володин добавил, что необходимо сделать всё для того, чтобы повышался престиж рабочих профессий, престиж среднего профессионального образования.
Сдача только двух экзаменов для поступления в учреждения СПО проводилась впервые в Москве, Санкт-Петербурге, а также Липецкой области.