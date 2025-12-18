Рейтинг@Mail.ru
Украинский политик рассказал, какие условия мира ждут Украину
Специальная военная операция на Украине
 
23:40 18.12.2025
Украинский политик рассказал, какие условия мира ждут Украину
Украинский политик рассказал, какие условия мира ждут Украину
Украину ждут либо плохие, либо очень плохие условия мирного соглашения, заявил глава фракции этой партии и член комитета по национальной безопасности, обороне и РИА Новости, 18.12.2025
Украинский политик рассказал, какие условия мира ждут Украину

Давид Арахамия. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украину ждут либо плохие, либо очень плохие условия мирного соглашения, заявил глава фракции этой партии и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.
"Есть много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения (об урегулировании конфликта - ред.). То есть, оно (соглашение - ред.) будет или плохое, или очень плохое, или его не будет", – сказал он на форуме "Украина и мир впереди 2026". Трансляция мероприятия велась на Youtube-канале украинского издания NV.
При этом Арахамия уверен, что шанс достичь мирного урегулирования есть, но только при участии США в переговорном процессе.
"Без них, я считаю, шансов не будет", - добавил он.
Киевский режим неоднократно срывал мирные инициативы и переговоры. В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Арахамия заявил, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
О разработке плана по украинскому урегулированию ранее заявила администрация США. В Кремле в свою очередь сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
