Украинский политик рассказал, какие условия мира ждут Украину

"Есть много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения (об урегулировании конфликта - ред.). То есть, оно (соглашение - ред.) будет или плохое, или очень плохое, или его не будет", – сказал он на форуме "Украина и мир впереди 2026". Трансляция мероприятия велась на Youtube-канале украинского издания NV.