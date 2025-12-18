https://ria.ru/20251218/sud-2062917602.html
Суд в Петербурге рассмотрит дело чиновника, обвиняемого во взятках
Суд в Петербурге рассмотрит дело чиновника, обвиняемого во взятках
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Суд в Петербурге рассмотрит уголовное дело о взятках чиновника правительства Ленинградской области Олега Зинченко, который за земельный участок, горнолыжный костюм, виски и билеты на хоккейные матчи предоставлял различные преференции, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга
зарегистрировал уголовное дело в отношении Олега Зинченко, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.285 (Злоупотребление должностными полномочиями), ч.6 ст.290 (получение взятки) УК РФ", - сообщает пресс-служба.
Обвинение полагает, что с сентября 2019 по декабрь 2022 года Зинченко, сначала занимая должность первого заместителя председателя комитета по управлению государственным имуществом Ленобласти, а затем - первого заместителя председателя контрольного комитета Ленобласти, за оказание общего покровительства и попустительства по службе получил от различных лиц взятки в виде земельного участка стоимостью более 2 миллионов рублей, горнолыжного костюма марки "Bosco Sport", одной бутылки виски Chivas Regal, а также предоставления бесплатных билетов на хоккейные матчи СКА и других услуг - всего на сумму более 4 миллионов рублей.
"Также Зинченко предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иным лицам возможность получения земельных участков ОАО (АО) "Ленинградец" по заниженной стоимости без реализации проекта "Региональный кластер по развитию экотуризма "Экопарк", - отмечает пресс-служба судов. В итоге указанные земельные участки были предоставлены ООО "Сити 78 Инвест" без обустройства экопарка.
В объединенной пресс-службе добавили, что материалы дела переданы судье, назначено предварительное слушание.