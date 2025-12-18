Суд в Петербурге рассмотрит дело чиновника, обвиняемого во взятках

Обвинение полагает, что с сентября 2019 по декабрь 2022 года Зинченко, сначала занимая должность первого заместителя председателя комитета по управлению государственным имуществом Ленобласти, а затем - первого заместителя председателя контрольного комитета Ленобласти, за оказание общего покровительства и попустительства по службе получил от различных лиц взятки в виде земельного участка стоимостью более 2 миллионов рублей, горнолыжного костюма марки "Bosco Sport", одной бутылки виски Chivas Regal, а также предоставления бесплатных билетов на хоккейные матчи СКА и других услуг - всего на сумму более 4 миллионов рублей.