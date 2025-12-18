Рейтинг@Mail.ru
Суд в Петербурге рассмотрит дело чиновника, обвиняемого во взятках - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/sud-2062917602.html
Суд в Петербурге рассмотрит дело чиновника, обвиняемого во взятках
Суд в Петербурге рассмотрит дело чиновника, обвиняемого во взятках - РИА Новости, 18.12.2025
Суд в Петербурге рассмотрит дело чиновника, обвиняемого во взятках
Суд в Петербурге рассмотрит уголовное дело о взятках чиновника правительства Ленинградской области Олега Зинченко, который за земельный участок, горнолыжный... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T14:07:00+03:00
2025-12-18T14:07:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20250712/peterburg-2028807135.html
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область
Суд в Петербурге рассмотрит дело чиновника, обвиняемого во взятках

Суд в Петербурге рассмотрит дело обвиняемого во взятках на 4 млн руб чиновника

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Суд в Петербурге рассмотрит уголовное дело о взятках чиновника правительства Ленинградской области Олега Зинченко, который за земельный участок, горнолыжный костюм, виски и билеты на хоккейные матчи предоставлял различные преференции, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Олега Зинченко, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.285 (Злоупотребление должностными полномочиями), ч.6 ст.290 (получение взятки) УК РФ", - сообщает пресс-служба.
Обвинение полагает, что с сентября 2019 по декабрь 2022 года Зинченко, сначала занимая должность первого заместителя председателя комитета по управлению государственным имуществом Ленобласти, а затем - первого заместителя председателя контрольного комитета Ленобласти, за оказание общего покровительства и попустительства по службе получил от различных лиц взятки в виде земельного участка стоимостью более 2 миллионов рублей, горнолыжного костюма марки "Bosco Sport", одной бутылки виски Chivas Regal, а также предоставления бесплатных билетов на хоккейные матчи СКА и других услуг - всего на сумму более 4 миллионов рублей.
"Также Зинченко предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иным лицам возможность получения земельных участков ОАО (АО) "Ленинградец" по заниженной стоимости без реализации проекта "Региональный кластер по развитию экотуризма "Экопарк", - отмечает пресс-служба судов. В итоге указанные земельные участки были предоставлены ООО "Сити 78 Инвест" без обустройства экопарка.
В объединенной пресс-службе добавили, что материалы дела переданы судье, назначено предварительное слушание.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Суд арестовал еще шестерых фигурантов дел о взятках полиции в Ленобласти
12 июля, 20:32
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала