В США по делу Эпштейна опубликовали паспорта украинок и россиянки

ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Фотографии трех паспортов украинок и одной россиянки опубликованы в четверг в США членами комитета по надзору палаты представителей от Демократической партии в рамках расследования дела покойного финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив базу представленных материалов.
Как следует из опубликованных фотографий, в материалах расследования появились три украинских паспорта на лиц женского пола. Информация об их личностях полностью скрыта, кроме строки пола, где указано "Ж" во всех случаях.
В США опубликовали более 30 тысяч страниц по делу Эпштейна
3 сентября, 02:17
В базе материалов также содержится фотография одного российского паспорта, все данные о владелице которого закрашены черным, кроме указания женского пола.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация президента Дональда Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.