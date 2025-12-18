В США по делу Эпштейна опубликовали паспорта украинок и россиянки

ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Фотографии трех паспортов украинок и одной россиянки опубликованы в четверг в США членами комитета по надзору палаты представителей от Демократической партии в рамках расследования дела покойного финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив базу представленных материалов.

Как следует из опубликованных фотографий, в материалах расследования появились три украинских паспорта на лиц женского пола. Информация об их личностях полностью скрыта, кроме строки пола, где указано "Ж" во всех случаях.

В базе материалов также содержится фотография одного российского паспорта, все данные о владелице которого закрашены черным, кроме указания женского пола.

Литвы, Италии, Помимо паспортов украинок и россиянки в базе оказались и другие удостоверения личности, в том числе гражданок Чехии ЮАР , а также фотография паспорта самого Эпштейна

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.

В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.