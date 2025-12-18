Рейтинг@Mail.ru
В США по делу Эпштейна опубликовали паспорта украинок и россиянки
22:42 18.12.2025 (обновлено: 23:02 18.12.2025)
В США по делу Эпштейна опубликовали паспорта украинок и россиянки
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Фотографии трех паспортов украинок и одной россиянки опубликованы в четверг в США членами комитета по надзору палаты представителей от Демократической партии в рамках расследования дела покойного финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив базу представленных материалов.
Как следует из опубликованных фотографий, в материалах расследования появились три украинских паспорта на лиц женского пола. Информация об их личностях полностью скрыта, кроме строки пола, где указано "Ж" во всех случаях.
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В США опубликовали более 30 тысяч страниц по делу Эпштейна
3 сентября, 02:17
В базе материалов также содержится фотография одного российского паспорта, все данные о владелице которого закрашены черным, кроме указания женского пола.
Помимо паспортов украинок и россиянки в базе оказались и другие удостоверения личности, в том числе гражданок Чехии, Литвы, Италии, ЮАР, а также фотография паспорта самого Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация президента Дональда Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Половина американцев недовольна информацией по делу Эпштейна, показал опрос
16 июля, 01:40
 
