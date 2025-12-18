Площадь лесоклиматического проекта "Древа жизни" превысила 160 га

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. АНО "Древо жизни" высадила деревья в трех областях в рамках лесоклиматического проекта, его общая площадь на сегодня составляет более 160 гектаров, сообщает пресс-служба некоммерческой организации.

Как отметила руководитель проектов организации Анастасия Кузнецова, первым регионом, в котором уже в апреле этого года "Древо жизни" высадило 12 тысяч сеянцев сосны, стала Ростовская область

"Общая площадь проекта составляет свыше 160 гектаров, а уже в 2026 году увеличится до 300 гектаров. Осенью на территории Вешенского участкового лесничества были высажены 48 тысяч сеянцев дуба, березы и вяза. В Республике Мордовия в октябре 2025 года в Ширингушском участковом лесничестве на площади 10 гектаров высажено еще около 33 тысяч деревьев", – приводит пресс-служба слова Кузнецовой.

Она отметила, что самый масштабный проект запущен на территории Саратовской области , где высажено 355 тысяч сеянцев сосны и акации белой на площади 90 гектаров. Проектом предусмотрено создание углерододепонирующих насаждений на участках, ранее не занятых лесом.

По ее словам, в настоящее время организацией всего высажено более 1,2 миллиона сеянцев и саженцев лесных культур на территории России : в Москве Санкт-Петербурге , Ростовской и Саратовской областях, республиках Карелия Коми , Мордовия, Татарстан.

"Территории выбраны не просто так, данные регионы являются малолесными, к примеру, лесистость Ростовской области составляет около 2,5%, Саратовской – 6 %, а естественное лесовосстановление затруднительно из-за сухих лесорастительных условий, в особенностях на гарях степной зоны, что также учитывается при подборе посадочного материала и разработке плана мониторинга проекта", – пояснил эксперт по климатическим проектам АНО "Древо жизни" Анатолий Панов.

Он подчеркнул, что лесоклиматические проекты позволяют не только увеличить площадь лесов, но и играют важную роль в смягчении последствий изменения климата.

"Ежегодное поглощение углекислого газа уже высаженными насаждениями составит порядка 1000 тонн СО2", – подчеркнул Панов.