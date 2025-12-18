Рейтинг@Mail.ru
Площадь лесоклиматического проекта "Древа жизни" превысила 160 га - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 18.12.2025 (обновлено: 22:25 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/rossiya-2063059368.html
Площадь лесоклиматического проекта "Древа жизни" превысила 160 га
Площадь лесоклиматического проекта "Древа жизни" превысила 160 га - РИА Новости, 18.12.2025
Площадь лесоклиматического проекта "Древа жизни" превысила 160 га
АНО "Древо жизни" высадила деревья в трех областях в рамках лесоклиматического проекта, его общая площадь на сегодня составляет более 160 гектаров, сообщает... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T21:55:00+03:00
2025-12-18T22:25:00+03:00
ростовская область
саратовская область
республика мордовия
экология
леса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063054812_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_7943f487453953fa331e1a250b99f288.jpg
ростовская область
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063054812_97:0:1233:852_1920x0_80_0_0_60073de082d27566e8aa5b345f199e25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, саратовская область, республика мордовия, экология, леса
Ростовская область, Саратовская область, Республика Мордовия, Экология, Леса
Площадь лесоклиматического проекта "Древа жизни" превысила 160 га

АНО "Древо жизни" высадила деревья в трех областях

© Фото : АНО "Древо жизни"Проект "Древо жизни"
Проект Древо жизни - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : АНО "Древо жизни"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. АНО "Древо жизни" высадила деревья в трех областях в рамках лесоклиматического проекта, его общая площадь на сегодня составляет более 160 гектаров, сообщает пресс-служба некоммерческой организации.
Как отметила руководитель проектов организации Анастасия Кузнецова, первым регионом, в котором уже в апреле этого года "Древо жизни" высадило 12 тысяч сеянцев сосны, стала Ростовская область.
"Общая площадь проекта составляет свыше 160 гектаров, а уже в 2026 году увеличится до 300 гектаров. Осенью на территории Вешенского участкового лесничества были высажены 48 тысяч сеянцев дуба, березы и вяза. В Республике Мордовия в октябре 2025 года в Ширингушском участковом лесничестве на площади 10 гектаров высажено еще около 33 тысяч деревьев", – приводит пресс-служба слова Кузнецовой.
Она отметила, что самый масштабный проект запущен на территории Саратовской области, где высажено 355 тысяч сеянцев сосны и акации белой на площади 90 гектаров. Проектом предусмотрено создание углерододепонирующих насаждений на участках, ранее не занятых лесом.
По ее словам, в настоящее время организацией всего высажено более 1,2 миллиона сеянцев и саженцев лесных культур на территории России: в Москве и Санкт-Петербурге, Ростовской и Саратовской областях, республиках Карелия, Коми, Мордовия, Татарстан.
"Территории выбраны не просто так, данные регионы являются малолесными, к примеру, лесистость Ростовской области составляет около 2,5%, Саратовской – 6 %, а естественное лесовосстановление затруднительно из-за сухих лесорастительных условий, в особенностях на гарях степной зоны, что также учитывается при подборе посадочного материала и разработке плана мониторинга проекта", – пояснил эксперт по климатическим проектам АНО "Древо жизни" Анатолий Панов.
Он подчеркнул, что лесоклиматические проекты позволяют не только увеличить площадь лесов, но и играют важную роль в смягчении последствий изменения климата.
"Ежегодное поглощение углекислого газа уже высаженными насаждениями составит порядка 1000 тонн СО2", – подчеркнул Панов.
В пресс-службе отметили, что в проекте могут принять участие физические и юридические лица.
 
Ростовская областьСаратовская областьРеспублика МордовияЭкологияЛеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала