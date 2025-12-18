Комфорт и уют: как Петербург меняется к лучшему и продолжает удивлять

За последние семь лет Санкт-Петербург стал на 26% светлее, при этом потребление электроэнергии на освещение города снизилось на 20%. Световое оформление получили не только памятники архитектуры в туристическом центре, но и жилые кварталы в спальных районах, парки, скверы, зоны отдыха и многочисленные набережные Северной столицы. О том, как модернизация уличного освещения меняет к лучшему жизнь петербуржцев, а современная художественная подсветка подчеркивает красоту и эстетику творений великих мастеров, в преддверии Дня энергетика, который отмечается в России 22 декабря, расскажем в материале РИА Новости.

Огни Петербурга – для комфорта, уюта и спокойствия горожан

Сегодня ни один район Петербурга не погружается с наступлением темноты во мрак. Доля освещенных улиц, магистралей и набережных составляет 99,7%. Такой эффект достигнут благодаря целенаправленной стратегии повышения комфортности и безопасности городской среды, цель которой – удобство, эстетика, уют и спокойствие жителей.

"Создание комфорта и уюта в городе – один из десяти приоритетов развития Петербурга на ближайшие годы. Важная составляющая этой работы – строительство и модернизация наружного освещения. Самый северный мегаполис мира должен быть ярко освещен по вечерам, особенно это важно в зимнее время. Это вопрос не только удобства, но и безопасности", –подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ситуация с городским освещением за последние семь лет изменилась кардинально – с тех пор, как в рамках приоритетного проекта развития мегаполиса "Комфорт и уют города" началась реализация программы "Содержание, эксплуатация и развитие систем уличного освещения и художественной подсветки Санкт-Петербурга". Она сфокусирована на трех ключевых аспектах: повышении комфортности и безопасности городской среды, улучшении архитектурно-художественной световой среды и увеличении энергетической эффективности.

© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Жилой район Славянка в поселке Шушары после модернизации освещения © Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Жилой район Славянка в поселке Шушары после модернизации освещения

Теплый свет для северного города

Сегодня результат в цифрах выглядит так: в Петербурге установлено более 220 тысяч светодиодных светильников, что составляет более 63% наружного освещения города. За счет этого потребляемая мощность электроэнергии снизилась на 20%, а это – 100 миллионов рублей экономии в год.

При этом освещение отвечает как эстетике культурной столицы, так и природным условиям города северных широт. То есть светильники здесь устанавливают по "петербургскому стандарту" – теплого цвета. Это обеспечивает ту цветопередачу, благодаря которой отчетливее видны тротуары, проезжая часть, дорожная разметка и знаки. Для акцента на пешеходных переходах смонтировано более 1100 ярких светильников, что повышает безопасность сложных участков. И все оборудование – российского производства, утверждают специалисты.

На текущий момент программа 2025 года по модернизации наружного освещения в Петербурге завершена. По данным СПб ГБУ "Ленсвет", его мастера за год заменили 25 тысяч натриевых светильников на светодиодные с более качественным световым потоком. Работы шли во всех районах города и будут продолжены: в перспективе до 2030 года по проекту "Комфорт и уют в городе" на светодиодные лампы в Петербурге в общей сложности заменят 75 тысяч морально устаревших светильников.

"Проводим комплексные работы на городских магистралях, в жилых кварталах, в парках и скверах. На эти цели выделяем 5,5 миллиарда рублей. Работы будут выполнены на 60 адресах. В 2026 году продолжим программу по замене натриевых светильников на светодиодные. На замену 15 тысяч светильников потребуется 581 миллион рублей", – сообщил о планах администрации Александр Беглов.

Но вернемся к дню сегодняшнему и расскажем, как преобразились улицы, парки и скверы Северной столицы.

Парк Александрино: реконструкция освещения с сохранением облика

Буквально в начале декабря была завершена масштабная реконструкция освещения крупнейшего лесопарка Александрино на юго-западе Петербурга. Работы велись по поручению губернатора с ноября прошлого года.

"Парк Александрино – одно из самых любимых мест отдыха жителей Кировского и Красносельского районов. До реконструкции он был освещен лишь на треть. На нехватку фонарей регулярно жаловались горожане. Теперь находиться здесь в темное время суток стало комфортнее и безопаснее", – заверил Беглов.

В лесопарке осветили аллеи, детские площадки и зоны для выгула собак. В общей сложности, специалисты "Ленсвета" установили 821 светодиодный светильник и 801 опору, проложив под землей более 30 километров кабеля.

Особое внимание энергетики уделили сохранению исторического облика пейзажного парка: он входит в границы усадьбы графов Чернышевых ("Чернышева дача"), которая является объектом культурного наследия федерального значения. Чтобы подчеркнуть исторический статус места, в лесопарке установили декоративные чугунные опоры для освещения, стилизованные под старину.

© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Реконструкция освещения в парке Александрино © Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Реконструкция освещения в парке Александрино

Любашинский сад и сквер имени Шевченко

Преобразился и Любашинский сад в Калининском районе – зеленая зона между Полюстровским проспектом, улицей Замшина и проспектом Металлистов, излюбленное место прогулок местных жителей.

Визитная карточка сада – фонтан с мостиком, беседкой и скульптурой ангела. Изюминкой светового оформления стала живописная зеленая подсветка деревьев вокруг фонтана. По-новому освещены аллеи, спортивные и детские площадки парка.

Теперь на территории в 12,8 гектара – по всему периметру парка – установлено почти 400 фонарей на светодиодах. Такая подсветка подарила Любашинскому саду особое очарование, и гулять здесь после заката солнца стало куда приятнее.

А на Петроградской стороне осветили сквер имени Тараса Шевченко. Света стало вдвое больше, и ровно настолько же сократилось энергопотребление. Вот такой эффект световой модернизации. Старые металлические опоры заменили на декоративные конструкции: фонари – чугунные, а лампы – светодиодные (к слову, и то, и другое – российского производства).

Такое соединение эстетики старины с новейшими технологиями отображает общий подход города к реновации общественных пространств, ведь в Петербурге все дышит стариной.

Интерактивная карта "Ленсвета": магистрали, улицы и жилые кварталы

Суммарно в этом году город завершил реконструкцию наружного освещения в 13 парках, садах и скверах. Но это, конечно, не все. Работа идет системно и комплексно, охватывая все типы городских пространств. Это наглядно отражено на интерактивной карте "Ленсвета": на ней отмечены все адреса, где проводится световая модернизация.

По ряду адресов реконструкция систем наружного освещения уже завершена. В их числе – сразу шесть кварталов жилого района Славянка в поселке Шушары. Устаревшие светильники здесь тоже заменили на современные светодиодные. Теперь внутридворовые территории освещают 1670 фонарей нового поколения, а нагрузка на городские электросети снизилась в 1,7 раза.

Завершен и проект модернизации освещения в семи кварталах Колпина, где установлено более 1,5 тысячи новых светильников. По данным "Ленсвета", число уличных осветительных приборов в этих кварталах увеличилось втрое. Повысилась и надежность системы освещения – за счет замены практически всех воздушных линий электропередачи на подземные кабели. А это больше 49 километров.

Помимо домовых территорий, в Колпине освещены дворы детских садов, школ и колледжей, детские и спортивные площадки. По оценкам специалистов, проект световой реконструкции повысил уровень комфорта и безопасности по меньшей мере 35 тысяч жителей 108 многоквартирных домов.

В следующем году модернизация продолжится. В сумме в Колпине будет установлено свыше 5 тысяч светильников.

Стоит добавить, что реконструкция систем освещения касается не только спальных районов города, но и исторического центра. Так, устаревшие натриевые лампы на энергоэффективные светодиодные поменяли на улице Рубинштейна в Центральном районе Петербурга. А вот чугунные опоры и подземная кабельная линия остались прежними: модернизация проходит с умом – без ненужных трат.

© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Обновленное уличное освещение на улице Рубинштейна © Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Обновленное уличное освещение на улице Рубинштейна

Художественная подсветка – шик Петербурга

Этот город притягивает туристов всего мира. Его исторический центр со всем великолепием памятников архитектуры входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Гости осматривают достопримечательности не только днем: вечерние и ночные огни – особый шик Северной столицы.

"За последние шесть лет в Петербурге реализован ряд уникальных проектов светового оформления магистралей, мостов и набережных, памятников архитектуры. Эта работа напрямую согласуется с приоритетами Петербурга по созданию комфортной среды и сохранению историко-культурного наследия, – отмечает градоначальник. – Сегодня уже 632 городских объекта, среди которых много отдельных зданий, оформлены архитектурно-художественной подсветкой. Более 120 проектов выполнены при поддержке “Газпрома”. Световые акценты гармонично дополняют вечернюю панораму Петербурга, подчеркивают его неповторимый стиль и красоту. Будем продолжать наши программы развития световой среды, инициировать новые проекты".

В этом году установки художественного светового оформления удостоился архитектурный ансамбль из пяти зданий на набережной Адмиралтейского канала. Освещение объединило объекты XIX века и более современную городскую инфраструктуру. В частности, в единый световой ансамбль вошли четыре доходных дома и школа 1960-х годов постройки. Вечерний облик фасадов на канале гармонично вписался в уже существующее световое пространство площади Труда.

Также в текущем году началось проектирование иллюминации Адмиралтейского, Большого Чухонского, Вознесенского и Никольского мостов. Работы по световому оформлению этих переправ планируется завершить до 2030 года.

Новую художественную подсветку получил и памятник архитектуры "Доходный дом Петра Вейнера" в Центральном районе. Лучи 305 светодиодных ламп выгодно подчеркивают его достоинства: эркер под чешуйчатым куполом, скульптуры атлантов, кованые козырьки и другие детали декора.

© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Архитектурная подсветка доходного дома Вейнера © Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Архитектурная подсветка доходного дома Вейнера

Художественная подсветка украсила и Привокзальную площадь в Колпине, а также фасады зданий, расположенных в ее границах. В ближайшее время, по словам губернатора, подсветят и пять мостов в Колпинском районе. В частности, в 2026 году в рамках приоритетного проекта "Комфорт и уют в городе" энергетики приступят к монтажу светильников на Большом Ижорском мосту. К 2027 году переправа тоже будет украшена вечерними огнями.

Световые проекции по случаю празднования памятных дат

А еще в Петербурге практикуют применение специальных световых проекций к праздникам или памятным датам. В этом году их посвящали Всемирному дню архитектуры, Дню памяти Петра I, 80-летию Ленинградской школы реставрации. В ближайших планах – проекции на фасадах домов к 250-летию великого зодчего Карла Росси.

"Световые проекции на фасадах зданий в честь памятных дат и праздников стали доброй традицией Северной столицы. Это уникальная возможность вспомнить яркие страницы истории города и страны, выдающихся архитекторов и деятелей искусства, которые создавали неповторимый облик Санкт‑Петербурга и внесли значительный вклад в развитие петербургской культуры", – отметил Александр Беглов.

Этой зимой световые проекции появятся на фасадах зданий в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском и Калининском районах города.

© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Световые проекции в День памяти Петра I © Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Световые проекции в День памяти Петра I

К этому добавляется праздничное оформление мостов. Так, в День народного единства город подсветил в цветах российского флага Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура. Для ежедневной подсветки мостов используются 3200 светодиодных приборов.

Собственное производство и привлечение внебюджетных средств

Важным шагом для реализации проекта "Комфорт и уют в городе" стало создание в Петербурге собственного производства осветительного оборудования. Город планирует его расширять. Так, в октябре 2025 года одобрен инвестпроект компании "Пром-Свет" по строительству нового завода на Ржевке. Продукция предприятия, известная по работам в аэропорту Пулково и Эрмитаже, будет использоваться для городских нужд и поставляться в другие регионы.

Большую роль в развитии световой инфраструктуры Северной столицы, а значит, и в создании комфортной и безопасной городской среды, играет партнерство с крупным бизнесом. Львиная доля масштабных проектов реализуется из внебюджетных источников. Например, в рамках программы взаимодействия правительства Санкт‑Петербурга с "Газпромом". Это сотрудничество началось в 2007 году, а в нынешнем – продлено еще на три года. В частности, при поддержке "Газпрома" в эксплуатацию введено более 120 объектов инженерной инфраструктуры по проекту модернизации наружного освещения города.