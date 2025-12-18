Рейтинг@Mail.ru
Один из лидеров "ПСЖ" назвал Сафонова невероятным человеком
01:32 18.12.2025 (обновлено: 01:39 18.12.2025)
Один из лидеров "ПСЖ" назвал Сафонова невероятным человеком
Один из лидеров "ПСЖ" назвал Сафонова невероятным человеком
Португальский защитник футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нуну Мендеш заявил, что все игроки клуба поблагодарили российского вратаря Матвея Сафонова за победу
спорт, матвей сафонов, пари сен-жермен (псж), фламенго
Футбол, Спорт, Матвей Сафонов, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Фламенго
Один из лидеров "ПСЖ" назвал Сафонова невероятным человеком

Мендеш: Сафонов является невероятным человеком, мы рады, что он с нами

Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Португальский защитник футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нуну Мендеш заявил, что все игроки клуба поблагодарили российского вратаря Матвея Сафонова за победу в финальном матче Межконтинентального кубка по футболу, отметив, что он является невероятным вратарем и прекрасным человеком.
В среду в Эр-Райяне (Катар) "ПСЖ" в серии пенальти обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка - 1:1 (2:1). Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи.
"Это был сложный матч. Мы сказали спасибо Сафонову. Сегодня он показал, что эффективен в серии пенальти, я рад за него. Он очень хороший человек, который смеется и общается со всеми. Мы рады, что он с нами. На поле и за его пределами Сафонов - невероятный человек. Мы стараемся тренировать пенальти, думаю, сегодня у нас получилось неплохо. Мы не забили два, но Матвей был рядом и выручил нас, отбив четыре удара", - приводит слова Мендеша L'Equipe.
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Межконтинентальный кубок стал для россиянина шестым трофеем в качестве футболиста парижан. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Тренер "ПСЖ" ушел от ответа на вопрос, станет ли Сафонов первым номером
Футбол Спорт Матвей Сафонов Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Фламенго
 
