Один из лидеров "ПСЖ" назвал Сафонова невероятным человеком

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Португальский защитник футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нуну Мендеш заявил, что все игроки клуба поблагодарили российского вратаря Матвея Сафонова за победу в финальном матче Межконтинентального кубка по футболу, отметив, что он является невероятным вратарем и прекрасным человеком.
«
"Это был сложный матч. Мы сказали спасибо Сафонову. Сегодня он показал, что эффективен в серии пенальти, я рад за него. Он очень хороший человек, который смеется и общается со всеми. Мы рады, что он с нами. На поле и за его пределами Сафонов - невероятный человек. Мы стараемся тренировать пенальти, думаю, сегодня у нас получилось неплохо. Мы не забили два, но Матвей был рядом и выручил нас, отбив четыре удара", - приводит слова Мендеша L'Equipe.
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Межконтинентальный кубок стал для россиянина шестым трофеем в качестве футболиста парижан. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.