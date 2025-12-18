Один из лидеров "ПСЖ" назвал Сафонова невероятным человеком

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Португальский защитник футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нуну Мендеш заявил, что все игроки клуба поблагодарили российского вратаря Матвея Сафонова за победу в финальном матче Межконтинентального кубка по футболу, отметив, что он является невероятным вратарем и прекрасным человеком.