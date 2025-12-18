Суд отказал Промесу в досрочном освобождении

ГААГА, 18 дек - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама вновь отклонил запрос нидерландского футболиста Квинси Промеса о его досрочном освобождении, сообщила газета Telegraaf.

В ходе заседания суда в четверг был рассмотрен вопрос об отмене или приостановлении предварительного заключения футболиста.