Суд отказал Промесу в досрочном освобождении

ГААГА, 18 дек - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама вновь отклонил запрос нидерландского футболиста Квинси Промеса о его досрочном освобождении, сообщила газета Telegraaf.
В ходе заседания суда в четверг был рассмотрен вопрос об отмене или приостановлении предварительного заключения футболиста.
Судья объявил, что по-прежнему существуют "серьезные обстоятельства", чтобы оставить Промеса в тюрьме.
Предыдущее досудебное слушание по делу Промеса состоялось в конце сентября. По итогам заседания Апелляционный суд Амстердама отклонил ходатайство защиты о снятии или приостановлении решения о заключении футболиста до начала судебного разбирательства по существу. Тогда суд счел, что интересы продолжения профессиональной карьеры подозреваемого не перевешивают общественные и уголовно-правовые. Как сообщала агентству представитель суда, слушание дела по существу состоится уже в 2026 году.
В конце июня бывший игрок "Спартака" был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.
