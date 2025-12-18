Рейтинг@Mail.ru
Суд отказал Промесу в досрочном освобождении
Футбол
 
14:49 18.12.2025 (обновлено: 14:57 18.12.2025)
Суд отказал Промесу в досрочном освобождении
Суд отказал Промесу в досрочном освобождении - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Суд отказал Промесу в досрочном освобождении
Апелляционный суд Амстердама вновь отклонил запрос нидерландского футболиста Квинси Промеса о его досрочном освобождении, сообщила газета Telegraaf. РИА Новости Спорт, 18.12.2025
амстердам, нидерланды, квинси промес, спартак москва, оаэ
Футбол, Амстердам, Нидерланды, Квинси Промес, Спартак Москва, ОАЭ
Суд отказал Промесу в досрочном освобождении

Квинси Промес
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Квинси Промес. Архивное фото
ГААГА, 18 дек - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама вновь отклонил запрос нидерландского футболиста Квинси Промеса о его досрочном освобождении, сообщила газета Telegraaf.
В ходе заседания суда в четверг был рассмотрен вопрос об отмене или приостановлении предварительного заключения футболиста.
Судья объявил, что по-прежнему существуют "серьезные обстоятельства", чтобы оставить Промеса в тюрьме.
Предыдущее досудебное слушание по делу Промеса состоялось в конце сентября. По итогам заседания Апелляционный суд Амстердама отклонил ходатайство защиты о снятии или приостановлении решения о заключении футболиста до начала судебного разбирательства по существу. Тогда суд счел, что интересы продолжения профессиональной карьеры подозреваемого не перевешивают общественные и уголовно-правовые. Как сообщала агентству представитель суда, слушание дела по существу состоится уже в 2026 году.
В конце июня бывший игрок "Спартака" был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.
Футбол
 
