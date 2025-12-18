https://ria.ru/20251218/fsb-2062869881.html
В России задержали 19 человек, обслуживавших каналы связи Украины
18.12.2025
В России задержали 19 человек, обслуживавших каналы связи Украины
Девятнадцать человек, обслуживавших используемые спецслужбами Украины каналы связи, задержаны в 12 российских регионах в сентябре-октябре, сообщили в ЦОС ФСБ
Задержание пособников украинских спецслужб
Пособников украинских спецслужб задержали в 12 регионах России, сообщили в ФСБ.
Силовики взяли 19 человек и изъяли более 40 сим-боксов и более 9 тысяч сим-карт. Их использовали для распространения ложных террористических угроз, дистанционного мошенничества с российских номеров.
В России задержали 19 человек, обслуживавших каналы связи Украины
ФСБ за 2 месяца задержала 19 человек за обслуживание каналов связи Украины
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Девятнадцать человек, обслуживавших используемые спецслужбами Украины каналы связи, задержаны в 12 российских регионах в сентябре-октябре, сообщили
в ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ
и МВД РФ в сентябре-октябре вскрыто и пресечено функционирование нелегальных каналов связи, используемых спецслужбами Украины
для вовлечения граждан России в диверсионно-террористическую деятельность и ее координации, а также массового распространения ложных террористических угроз, дистанционного мошенничества и совершения иных преступлений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативные мероприятия были проведены в Санкт-Петербурге
, Адыгее
и Дагестане
, Ставропольском крае
, Ханты-Мансийском автономном округе
, Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Рязанской, Самарской
и Челябинской областях
.
"Задержаны 19 граждан РФ, причастных к организации незаконного функционирования SIM-боксов, пополнения балансов использовавшихся в них SIM-карт, а также нелегального распространения абонентских номеров российских операторов связи и незаконного предоставления услуг по регистрации аккаунтов в сети интернет. Изъяты более 40 SIM-боксов, свыше 9 тыс. SIM-карт и SIM-чипов, использовавшихся в противоправной деятельности", - добавили в спецслужбе.
Подчеркивается, что задержанные получали от зарубежных кураторов вознаграждение, что подтверждается переписками.
По данным фактам расследуются уголовные дела по вступившим в силу с 1 сентября 2025 года статьям УК РФ: 274.3 – (Незаконное использование абонентского терминала пропуска графика или виртуальной телефонной станции), 274.4 – (организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ), 274.5 – (организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети "Интернет" для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса). Санкции предусматривают наказание до шести лет лишения свободы.