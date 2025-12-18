В России задержали 19 человек, обслуживавших каналы связи Украины

"Задержаны 19 граждан РФ, причастных к организации незаконного функционирования SIM-боксов, пополнения балансов использовавшихся в них SIM-карт, а также нелегального распространения абонентских номеров российских операторов связи и незаконного предоставления услуг по регистрации аккаунтов в сети интернет. Изъяты более 40 SIM-боксов, свыше 9 тыс. SIM-карт и SIM-чипов, использовавшихся в противоправной деятельности", - добавили в спецслужбе.

По данным фактам расследуются уголовные дела по вступившим в силу с 1 сентября 2025 года статьям УК РФ: 274.3 – (Незаконное использование абонентского терминала пропуска графика или виртуальной телефонной станции), 274.4 – (организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ), 274.5 – (организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети "Интернет" для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса). Санкции предусматривают наказание до шести лет лишения свободы.