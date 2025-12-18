Рейтинг@Mail.ru
Саммит ЕС, где обсудят российские активы, начался после задержки - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 18.12.2025 (обновлено: 14:56 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/es-2062929260.html
Саммит ЕС, где обсудят российские активы, начался после задержки
Саммит ЕС, где обсудят российские активы, начался после задержки - РИА Новости, 18.12.2025
Саммит ЕС, где обсудят российские активы, начался после задержки
Саммит ЕС, на котором, в частности, будет рассматриваться вопрос о возможности использования замороженных российских активов для поддержки Украины, начался... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T14:42:00+03:00
2025-12-18T14:56:00+03:00
в мире
россия
украина
брюссель
антониу кошта
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062921055_0:128:3072:1855_1920x0_80_0_0_31e9d4706a856d12de1b08754d33ccf8.jpg
https://ria.ru/20251218/sammit-2062854046.html
https://ria.ru/20251218/aktivy-2062911423.html
https://ria.ru/20251218/ursula-2062898168.html
россия
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062921055_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_942ed57f2c9f55df8c1225182fab2e80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, брюссель, антониу кошта, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, роберта метсола, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Брюссель, Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Роберта Метсола, Санкции в отношении России
Саммит ЕС, где обсудят российские активы, начался после задержки

Саммит ЕС начался позже из-за встречи главы ЕК с протестующими фермерами

© AP Photo / Marius BurgelmanПолицейские во время саммита ЕС в Брюсселе
Полицейские во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Marius Burgelman
Полицейские во время саммита ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Саммит ЕС, на котором, в частности, будет рассматриваться вопрос о возможности использования замороженных российских активов для поддержки Украины, начался после задержки из-за встречи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты с ассоциацией фермеров, сообщает издание Euractiv.
Ранее издание сообщало, что саммит столкнулся со значительными задержками в графике проведения основных мероприятий. Газета Politico писала, что лидеры ЕС остались недовольны отсрочкой мероприятия, которая длилась по меньшей мере примерно час. Корреспондент РИА Новости передавал, что тысячи фермеров из всех 27 стран Европейского союза прибыли в европейский квартал Брюсселя для участия в акции протеста против соглашения о свободной торговле, которое ЕС ведет с странами Меркосур.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Фон дер Ляйен: саммит ЕС не закончат без решения по финансированию Украины
10:57
"Лидеры ЕС теперь начнут обсуждать финансирование Украины", - говорится в сообщении Euractiv.
Отмечается, что затем они проведут аналогичные дискуссии с председателем Европарламента Робертой Метсолой и Владимиром Зеленским.
В среду венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его информации, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран Евросоюза в пользу Украины, но Венгрия выступает строго против. Позднее фон дер Ляйен заявила, что вариант с конфискацией активов все же будет обсуждаться.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Дональд Туск и Эммануэль Макрон перед началом саммита ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Лидеры ЕС недовольны задержкой саммита по активам России, пишет Politico
13:53
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Выходка фон дер Ляйен из-за Украины вызвала переполох на Западе
13:04
 
В миреРоссияУкраинаБрюссельАнтониу КоштаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияEuroclearРоберта МетсолаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала