Саммит ЕС, где обсудят российские активы, начался после задержки

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Саммит ЕС, на котором, в частности, будет рассматриваться вопрос о возможности использования замороженных российских активов для поддержки Украины, начался после задержки из-за встречи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты с ассоциацией фермеров, сообщает издание Euractiv.