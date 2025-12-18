БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Евросоюз является частью проблемы для достижения мирного соглашения по Украине, любая инициатива или предложение отклоняются без каких-либо альтернатив, заявил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.