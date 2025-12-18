Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат назвал ЕС проблемой для достижения мира на Украине
18.12.2025
Евродепутат назвал ЕС проблемой для достижения мира на Украине
2025
в мире, украина, евросоюз
В мире, Украина, Евросоюз
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Евросоюз является частью проблемы для достижения мирного соглашения по Украине, любая инициатива или предложение отклоняются без каких-либо альтернатив, заявил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко 27 ноября заявил, что позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине, так же, как и место европейских стран за столом переговоров.
"Очень странно, что ЕС снова и снова хочет сидеть за столом переговоров, но при этом отказывает в любой возможности общения с Россией. Любая инициатива или предложение - будь то со стороны России или США - отклоняются, и при этом не предлагается никакой альтернативы. На данный момент я вижу в ЕС часть проблемы, а не решение для достижения мирного соглашения", - сказал он.
Кеннес считает, что отсутствие диалога с Москвой со стороны ЕС - часть нежелания участвовать в мирных инициативах. "Всё это направлено исключительно на продолжение войны со всеми её последствиями", - добавил евродепутат.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты РФ и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
