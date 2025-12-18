https://ria.ru/20251218/bankomat-2062922452.html
В Ленинградской области в магазине загорелся банкомат
Полиция выясняет обстоятельства возгорания банкомата в магазине во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу РИА Новости, 18.12.2025
