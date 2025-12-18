Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области в магазине загорелся банкомат - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/bankomat-2062922452.html
В Ленинградской области в магазине загорелся банкомат
В Ленинградской области в магазине загорелся банкомат - РИА Новости, 18.12.2025
В Ленинградской области в магазине загорелся банкомат
Полиция выясняет обстоятельства возгорания банкомата в магазине во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T14:19:00+03:00
2025-12-18T14:19:00+03:00
происшествия
всеволожский район
ленинградская область
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49766/45/497664582_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_4c7c86643236268fb62038f9c29a515a.jpg
https://ria.ru/20251217/virusy-2062534115.html
всеволожский район
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49766/45/497664582_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_bef17e8ed792f1fa4acbba0c07a76242.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, всеволожский район, ленинградская область, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Всеволожский район, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ленинградской области в магазине загорелся банкомат

Полиция выясняет обстоятельства возгорания банкомата в магазине в Ленобласти

© РИА НовостиБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости
Банкомат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства возгорания банкомата в магазине во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«
"Сегодня утром в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение от МЧС о возгорании банкомата в магазине на Привокзальной площади в поселке Васкелово. Экстренными службами пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Полицией проводится проверка обстоятельств инцидента. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Виннице загорелось здание военкомата
Вчера, 06:54
 
ПроисшествияВсеволожский районЛенинградская областьСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала