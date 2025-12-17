Депутаты Парламентского Собрания обсудили сохранение исторической памяти

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Видеомост на тему "Историческая память Союзного государства: защита правды, ценности единства" состоялся в среду в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", передает корреспондент РИА Новости.

Событие объединило депутатов, экспертов и общественных деятелей России и Беларуси. Они подняли актуальные вопросы сохранения общей исторической памяти, увековечения боевых и трудовых подвигов предыдущих поколений. Также в повестке была совместная работа Парламентского Собрания с государственными органами, экспертами, общественными и молодежными организациями в этом направлении. Кроме того, речь шла о перспективах разработки новых союзных программ, проектов и мероприятий, направленных на защиту исторической правды.

Мероприятие открыла председатель комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию, член комиссии Парламентского Собрания по культуре, член комитета Госдумы России по культуре Ольга Германова. Она напомнила, что в конце апреля в Волгограде состоялся международный форум Союзного государства "Великое наследие – общее будущее".

"Целью форума была консолидация работы по защите исторической правды о Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие свыше 20 иностранных делегаций из республик бывшего СССР и дружественных стран, а также президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко", – отметила парламентарий.

По словам Германовой, именно на том мероприятии Путин предложил создать при Парламентском Собрании комиссию по сохранению исторической памяти. Эта инициатива была поддержана Лукашенко. Она также рассказала, что еще одним значимым проектом, который финансируется из бюджета Союзного государства, стал "Поезд Памяти".

"В 2025 году 200 отобранных по итогам тестирования ребят из России и Беларуси посетили города боевой славы, включая Волгоград. По данным комиссии, в отборе участвовали десятки тысяч молодых людей, что стимулировало изучение истории. Проект будет продолжен и в следующем году", – рассказала Германова.

Она отметила и "Кадетскую смену" в белорусском лагере "Зубренок", которая собрала около 500 участников из Беларуси и России. Основной темой смены стали патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти.

В продолжение темы председатель комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, член комиссии Парламентского Собрания по сохранению и защите исторической памяти Артем Туров заявил, что Россия и Беларусь делают упор на сохранение исторической правды в молодежной политике, чтобы противостоять попыткам ее искажения.

По словам выступающего, в числе конкретных шагов – запуск с 2025 года "дорожной карты" по синхронизации молодежной политики двух стран. Также начата работа над стратегией молодежной политики Союзного государства по инициативе президента России, проект которой планируется принять в 2026 году.

"Наши коллеги из Беларуси эту инициативу поддержали. Мы в этом году в рамках комиссии по молодежной политике и спортивному туризму как раз посвятили заседание созданию проекта этой стратегии", – сказал Туров.

Также он напомнил о фестивале молодежи Союзного государства, который теперь включает масштабную деловую программу и Форум молодых историков. В этом году на форуме в Могилеве появились инициатива о проведении тестовой патриотической смены в Бресте и Волгограде. Также предложена идея разработки модельного закона о патриотическом воспитании.

По словам парламентария, отдельно была выделена инициатива молодых историков по созданию многоязычного сайта о героях войны на базе российского портала "Память народа". Его цель – предоставить информацию на языках бывших союзных республик, чтобы противостоять фейковым новостям и чествованию коллаборационистов в некоторых странах.

К дискуссии присоединились председатель правления поискового клуба "Память и примирение" Валерий Загреков, руководитель центра по изучению истории Великой Отечественной войны Института российской истории РАН Сергей Кудряшов и глава национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева.