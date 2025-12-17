https://ria.ru/20251217/moskva-2062721019.html
В РСТ назвали самые популярные у туристов города России
В РСТ назвали самые популярные у туристов города России
РСТ: половина турпотока по России приходится на Москву, Кубань и Петербург
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Половина туристических поездок по России приходится на Москву, Краснодарский край и Санкт-Петербург, сообщил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"Рейтинг 10 самых популярных направлений по России
выглядит следующим образом. На первое место вырвалась Москва
. Вы знаете, что у нас традиционная конкуренция двух самых емких направлений, самых массовых направлений - это Краснодарский край
и Москва. В прошлом году на первом месте был Краснодарский край. В этом году на втором месте - Краснодарский край, следом идет Санкт-Петербург", - сказал Уманский на пресс-конференции союза, прошедшей в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", говоря об итогах года.
"Первая тройка Москва - Краснодарский край - Санкт-Петербург
из всего туристического потока россиян в нашей стране забирает примерно 51%", - добавил он.
По словам Уманского, на Москву приходится 19,3% турпотока, на Краснодарский край - 18,5%, и на Санкт-Петербург - 14,1%.
Он также рассказал, какие регионы, по оценке РСТ, смогли показать наибольший рост турпотока. Среди них - Крым (рост на 34,9%), Амурская область
(29%), Мордовия (24,7%), Оренбургская область
(19,8%), Забайкальский край
(19,7%).
"Средняя продолжительность поездки в этом году не изменилась, у нас по-прежнему не такая продолжительная - 2,3 дня. ... Средняя стоимость одних суток в гостиничном номере в этом году составила 8 тысяч 936 рублей, и рост средней стоимости составил 7,46%. Это, прямо скажем, очень сдержанный рост", - сказал Уманский.