Рейтинг@Mail.ru
"Металлург" на выезде разгромил "Сочи" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:42 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/khokkey-2062775047.html
"Металлург" на выезде разгромил "Сочи" в матче КХЛ
"Металлург" на выезде разгромил "Сочи" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
"Металлург" на выезде разгромил "Сочи" в матче КХЛ
Магнитогорский "Металлург" на выезде разгромил "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025-12-17T22:42:00+03:00
2025-12-17T22:42:00+03:00
хоккей
спорт
сочи
михаил федоров
сергей попов
евгений кузнецов
александр петунин
металлург (магнитогорск)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977052381_0:0:3184:1791_1920x0_80_0_0_7db85d3eba58a913e90b9ea2f50ee534.jpg
/20251128/traktor-2058480266.html
сочи
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977052381_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_bfbde6f1096d3e25b2470147673f692b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сочи, михаил федоров, сергей попов, евгений кузнецов, александр петунин, металлург (магнитогорск), вашингтон кэпиталз, континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Сочи, Михаил Федоров, Сергей Попов, Евгений Кузнецов, Александр Петунин, Металлург (Магнитогорск), Вашингтон Кэпиталз, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Металлург" на выезде разгромил "Сочи" в матче КХЛ

Дебютный гол Кузнецова помог "Металлургу" разгромить "Сочи" в матче КХЛ —6:1

© РИА Новости / Сергей ГунеевХоккеисты магнитогорского "Металлурга"
Хоккеисты магнитогорского Металлурга - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Хоккеисты магнитогорского "Металлурга". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" на выезде разгромил "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 6:1 (4:0, 1:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Михаил Федоров (9), Александр Петунин (11), Игорь Нечаев (16), Дерек Барак (18), Руслан Исхаков (33) и Евгений Кузнецов (45). У "Сочи" отличился Сергей Попов (59).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
17 декабря 2025 • начало в 19:30
Завершен
Сочи
1 : 6
Металлург Мг
58:59 • Sergei Popov
(Василий Мачулин, Матвей Гуськов)
08:17 • Mikhail Fyodorov
(Егор Яковлев, Владимир Ткачев)
10:29 • Александр Петунин
(Руслан Исхаков, Никита Михайлис)
15:43 • Igor Nechayev
(Евгений Кузнецов)
17:41 • Дерек Барак
(Mikhail Fyodorov, Владимир Ткачев)
32:35 • Руслан Исхаков
(Александр Петунин, Никита Михайлис)
44:02 • Евгений Кузнецов
(Валерий Орехов, Igor Nechayev)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Заброшенная шайба Кузнецова стала дебютной в составе "Металлурга". Российский форвард, который ранее выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролина Харрикейнз", перешел в магнитогорский клуб 1 октября. Для первой шайбы ему потребовалось провести 14 матчей, в которых он также записал на свой счет 8 голевых передач.
"Металлург" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 55 очков. "Сочи" (23) идет на последнем, 11-м месте на Западе.
В следующем матче "Металлург" 19 декабря на выезде сыграет против челябинского "Трактора", "Сочи" двумя днями позднее в гостях встретится с астанинским "Барысом".
Хоккеист Трактора Виталий Кравцов - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Трактор" разгромил "Сочи" в матче КХЛ
28 ноября, 19:18
 
ХоккейСпортСочиМихаил ФедоровСергей ПоповЕвгений КузнецовАлександр ПетунинМеталлург (Магнитогорск)Вашингтон КэпиталзКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Адмирал
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Уралмаш
    ЦСКА
    64
    86
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Металлург Мг
    1
    6
  • Волейбол
    Завершен
    Белогорье
    Динамо Москва
    0
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    98
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Виртус
    68
    86
  • Баскетбол
    Завершен
    Баскония
    Монако
    85
    73
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала