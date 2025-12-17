"Металлург" на выезде разгромил "Сочи" в матче КХЛ

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" на выезде разгромил "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 6:1 (4:0, 1:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Михаил Федоров (9), Александр Петунин (11), Игорь Нечаев (16), Дерек Барак (18), Руслан Исхаков (33) и Евгений Кузнецов (45). У "Сочи" отличился Сергей Попов (59).
17 декабря 2025 • начало в 19:30
Завершен
58:59 • Sergei Popov
(Василий Мачулин, Матвей Гуськов)
08:17 • Mikhail Fyodorov
10:29 • Александр Петунин
(Руслан Исхаков, Никита Михайлис)
15:43 • Igor Nechayev
17:41 • Дерек Барак
(Mikhail Fyodorov, Владимир Ткачев)
32:35 • Руслан Исхаков
44:02 • Евгений Кузнецов
(Валерий Орехов, Igor Nechayev)
Заброшенная шайба Кузнецова стала дебютной в составе "Металлурга". Российский форвард, который ранее выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролина Харрикейнз", перешел в магнитогорский клуб 1 октября. Для первой шайбы ему потребовалось провести 14 матчей, в которых он также записал на свой счет 8 голевых передач.
"Металлург" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 55 очков. "Сочи" (23) идет на последнем, 11-м месте на Западе.
"Трактор" разгромил "Сочи" в матче КХЛ
28 ноября, 19:18