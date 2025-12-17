Казахстан не назвал дату публикации отчета по крушению самолета AZAL

АЛМА-АТА, 17 дек - РИА Новости. Министерство транспорта Казахстана пока не может назвать точную дату публикации промежуточного отчета по расследованию крушения азербайджанского пассажирского лайнера Embraer-190, разбившегося под Актау в декабре прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Еще точную дату не сможем сказать", - заявили агентству в министерстве.
В начале декабря 2025 года министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев заявил РИА Новости, что итоговый отчет о крушении лайнера будет опубликован после получения данных от двух зарубежных лабораторий. Ранее вице-премьер республики Канат Бозумбаев, возглавляющий госкомиссию по расследованию трагедии сообщил, что модульный блок авионики с азербайджанского лайнера направлен на экспертизу американскому разработчику оборудования Honeywell International. Такое решение, по его словам, было принято по итогам встречи уполномоченных представителей Азербайджана, России, производителя самолета - бразильской компании Embraer и членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Как заявил 9 октября на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым президент России Владимир Путин, одной из причин трагедии стали украинские беспилотники. Он рассказал, что Россия в тот день преследовала три украинских беспилотника, которые пересекли границу страны. Две ракеты, которые были выпущены российской системой ПВО, не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, и борт задело не поражающими элементами, а обломками, поэтому пилот воспринял это как столкновение со стаей птиц. Экипажу было предложено совершить посадку в Махачкале, но он решил вернуться в аэропорт базирования. Путин также заявил, что Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением самолета AZAL.
