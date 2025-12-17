Казахстан не назвал дату публикации отчета по крушению самолета AZAL

АЛМА-АТА, 17 дек - РИА Новости. Министерство транспорта Казахстана пока не может назвать точную дату публикации промежуточного отчета по расследованию крушения азербайджанского пассажирского лайнера Embraer-190, разбившегося под Актау в декабре прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.