США и Катар жестко душат Европу

Благодаря энергичным усилиям дипломатического корпуса США фокус внимания и точка постоянного напряжения переместилась в самое сердце Европейского союза. Пока из комнаты, внутри которой разместилась коалиция желающих и нищих, раздавались придушенные вопли, что денег на продолжение войны совсем не осталось, удавка на худеющей европейской шее продолжила неудержимо затягиваться. Профильные ресурсы сообщают, что для ЕС существует опасность полного прекращения поставок сжиженного природного газа. И виноваты в этом — вы не поверите — вовсе не русские.

Представители обеих сторон, то бишь и европейские, и американские уполномоченные лица, сообщают, что дальнейшие поставки СПГ из-за океана все ближе к точке, когда они упрутся форштевнем газовоза в действующие регуляторные нормативы Евросоюза по выбросам метана. Формулировка, на первый взгляд, туманная, но ясность поспешил внести Дэн Байерс, вице-президент Глобального энергетического института Торговой палаты США. Американским частным трейдерам очень не нравятся действующие и особенно новые ограничения на выбросы парниковых газов. Метан здесь вторичен, все упирается в штрафы, которые Европа собирается налагать на поставщиков топлива в рамках множества экологических инициатив.

Байерс, как типичный представитель американской администрации нового формата, не утруждает себя экивоками и говорит прямо. Европейский союз должен на законодательном уровне гарантировать, что поставки американского СПГ не будут облагаться зелеными налогами, в противном случае все текущие переговоры по заключению новых контрактов завершатся ничем. Простым языком: трейдеры просто выйдут из них в одностороннем порядке, дав Европейскому союзу помариноваться в условиях безденежья, низких запасов газа и зимы с противоречивыми температурными прогнозами.

Евросоюз, у которого дела на фоне финансового истощения в прокси-противостоянии с Россией и так идут не ахти, очень встревожен — и есть от чего. Жесткое требование США в виде неприкрытого шантажа внезапно поддержал Катар , третий по величине поставщик СПГ.

Здесь будет уместно напомнить события июля текущего года, когда официальный Катар в лице министра энергетики Саада аль-Кааби направил в штаб-квартиру Еврокомиссии письмо с требованием применять единый правовой режим для всех торговых партнеров.

В бесконечном потоке событий конкретные детали затерлись в памяти, потому напомним.

Летом 2024 года в угаре новомодной повестки Еврокомиссия приняла директиву 2024/1760 с невыговариваемым названием Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Суть ее, если совсем коротко, сводится к тому, что зарубежные контрагенты, если хотят и дальше поставлять в ЕС свои товары, включая энергоресурсы, должны обеспечить у себя расовое и гендерное разнообразие, а также всемерно содействовать защите местной экологии. В переводе с канцелярского на понятный — платить увеличенные налоги за утечки метана, которые происходят при доставке и регазификации. То, что в данной паре товарно-денежных отношений европейцам гораздо важнее купить, чем катарцам продать, чиновников в Брюсселе нисколько не смутило. Именно на сей логический разрыв летом указывала Доха

За окном декабрь, и Катар явно намерен продавить нужные ему условия, благо европейскую почву во всех смыслах отлично подготовили Соединенные Штаты. Первой торпедой, что навылет пробила европейскую законодательную броню, было торговое соглашение, подписанное Дональдом Трампом Урсулой фон дер Ляйен . По его условиям, коллективная Европа за свои деньги фактически подарила Штатам статус монопольного поставщика энергоресурсов, попутно лишив собственные товары конкурентоспособности, так как американская продукция по умолчанию получала частичный налоговый иммунитет.

Катар выдержал полугодовую паузу и пристроился в кильватер американскому торговому ледоколу. У Европы в данном случае выбор крайне невелик, если вообще есть. На официальном сайте Еврокомиссии в структуре импорта энергоресурсов черным по белому указано, что, хотя крупнейшим (по совокупному объему) поставщиком природного газа в страны еврозоны является Норвегия (91 миллиард кубических метров, или 33% ввоза), доля, а значит, важность американского канала неудержимо растет. По итогам прошлого года частные компании продали европейцам 45 миллиардов кубометров американского СПГ, нарастив с 2021-го объем поставок более чем вдвое.

Однако уже в первом полугодии 2025-го общий импорт СПГ достиг исторического рекорда в 75 миллиардов кубометров, показав чистый прирост год к году в 40%. В результате экспансии доля сжиженного газа из США здесь достигла 55%, то есть 41 миллиард кубометров, что эквивалентно 12% потребления всеми странами Евросоюза. Стоит ли удивляться, что руководство Евросоюза кисло морщится, но внимательно слушает очередные настойчивые пожелания из Вашингтона, сколь бы унизительными и разорительными они ни были для союзного бюджета.

Если в общую статистику добавить долю поставок из Катара, то зависимость будет еще более увесистой — и вариантов отказаться у Брюсселя практически нет. После расторжения контрактов с " Газпромом " вместо одного условного монополиста на европейском рынке образовалось сразу три и совершенно реальных. Речь об уже упомянутых Норвегии, США и Катаре.

Не будем забегать вперед, но у штатных юристов Еврокомиссии в ближайшее время может начаться период сверхнапряженной работы. Чтобы угодить главному поставщику энергоресурсов, вносить изменения придется не только в вышеупомянутую директиву CSDDD. Помимо нее европейская бюрократическая машина успела наплодить кучу сопутствующих нормативных актов, которые, по задумке авторов, подразумевали множество драконовских штрафов. Например, это EU ETS (Emissions Trading System), запущенная в далеком 2005 году. По ее нормативам, под действие которых в 2020-м втащили Норвегию, Лихтенштейн Исландию , дополнительному налогообложению подлежат поставки СПГ морем, секторы тепло- и электрогенерации, а также тяжелое машиностроение и гражданская авиация.

Кроме того, для всех импортных товаров действует Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Он оценивает любые товары, ввозимые в Европу, по количеству парниковых газов, выброшенных в атмосферу при их производстве. С соответствующими штрафами для поставщиков. В первую очередь это касается таких позиций импорта, как цемент, сталь и прокат, алюминий, сельскохозяйственные удобрения и электроэнергия.

Конкретно для импорта энергоресурсов в 2024 году были введены в действие так называемые метановые правила, или директива ЕС 2024/1787. Она устанавливает жесткий контроль над любыми возможными утечками метана как самого опасного газа, разогревающего атмосферу в 50 раз быстрее прочих. Поставщики гарантируют безаварийность транспортной инфраструктуры, а в случае аварий обязаны в минимальные сроки за свой счет устранить все поломки и опять же выплатить громадные штрафы в бюджет ЕС.

Американскую администрацию, нежно опекающую свой ТЭК, такие жесткие правила совершенно не устраивают.