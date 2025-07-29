https://ria.ru/20250729/evropa-2032017388.html

Европа получила последнее катарское предупреждение

Европа получила последнее катарское предупреждение - РИА Новости, 29.07.2025

Европа получила последнее катарское предупреждение

Немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на собственные источники внутри европейской бюрократии пишет, что еще в мае в Бельгию было направлено письмо от... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T08:00:00+03:00

2025-07-29T08:00:00+03:00

2025-07-29T08:02:00+03:00

аналитика

катар

сша

природный газ

европа

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Немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на собственные источники внутри европейской бюрократии пишет, что еще в мае в Бельгию было направлено письмо от министра энергетики Катара Саада аль-Кааби. В нем сказано, что, если Евросоюз не отменит имплементацию регуляторных мер в рамках так называемой программы Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), Доха готова полностью остановить поставки сжиженного природного газа европейским покупателям. С учетом того, что Катар является третьим по величине поставщиком этого вида топлива в Старый Свет, угроза более чем серьезная.Попробуем разобраться, что вызвало столь резкую реакцию одного из крупнейших мировых игроков и, главное, чем это чревато.Начнем с того, что упомянутый Саад аль-Кааби не только трудится в должности министра энергетики ближневосточной монархии — попутно он также занимает должность генерального директора QatarEnergy. Компания входит в список мировых нефтегазовых гигантов. Ее активы оцениваются в 162 миллиарда долларов, по итогам работы в 2023 году QatarEnergy показала выручку в 52 миллиарда долларов и чистую прибыль в 42,6 миллиарда. В контур интересов компании входят разведка и добыча углеводородов, а также продажа — в основном на экспорт — вторичных продуктов переработки, удобрений, изделий из стали и алюминия. Помимо этого, QatarEnergy предоставляет услуги по бурению, страхованию добычных работ, обеспечивает рабочие команды питанием и владеет собственным вертолетным парком для перевозки персонала и оборудования к месту работ. Катарская компания — крупнейший мировой производитель СПГ: в год она производит 77 миллионов тонн сжиженного газа, что эквивалентно 106 миллиардам кубометров.Письмо, как пишет немецкое издание, было направлено в штаб-квартиру Еврокомиссии, принявшей летом 2024-го пресловутую директиву 2024/1760. К слову, само название регуляторного акта — CSDDD — переводится предельно туманно и расплывчато. Приблизительный перевод звучит как "Директива о принципах экологически безопасного и долгосрочного финансово-экономического развития, а также комплексной юридической оценки". На сайте Еврокомиссии приведены ключевые положения, представляющие собой набор пустопорожней чепухи вроде лучшего обеспечения прав человека, смягчения результатов изменения климата, экологичного будущего для грядущих поколений, расширенного внедрения инноваций, управления рисками, повышения конкуренции и прочих до дыр заезженных штампов.При этом, если судить по реакции патриархально-мусульманского Катара и по ряду ключевых положений, суть нововведений сводится к требованию включить в состав компаний-поставщиков представителей других национальностей, гендерных принадлежностей и сексуальных ориентаций, а также платить значительно большие налоги на экологию, пострадавшую в результате добычи, сжижения, доставки и регазификации голубого топлива.Директива распространяется на все компании, поставляющие энергоресурсы в ЕС. Различаются только сроки применения в зависимости от размеров юридических лиц:Также оговорено, что со всех компаний, не соответствующих новым требованиям, будет взиматься штраф в размере пяти процентов от их годового дохода. В случае с Катаром, исходя из заявленных QatarEnergy финансовых показателей, речь может идти о 2,2 миллиарда долларов.И здесь мы резко остановимся, так как без упоминания фоновых событий демарш Катара не будет играть всей палитрой скрытых красок.Для Евросоюза главным, но отнюдь не радостным событием последних дней стало заключение беспрецедентного торгового соглашения с Соединенными Штатами. Из совместной пресс-конференции Дональда Трампа и Урсулы фон дер Ляйен все узнали, что страны ЕС обязались, помимо прямого и единоличного спонсирования войны на Украине, закупить "огромное количество" нового американского оружия, а также энергоносителей на сумму не менее 700 миллиардов долларов.И это вдобавок к тому, что США в агрессивной манере заняли европейский рынок, выдавив с него российский трубопроводный газ. Штаты по итогам только первого квартала текущего года продали европейцам 29 миллиардов кубометров СПГ, нарастив поставки сразу на 14 процентов. Катар за этот же период экспортировал в страны ЕС чуть менее двух миллиардов кубических метров, став третьим по величине поставщиком, безнадежно отставая от американцев, идущих первыми.При этом ни о каких ограничениях для американских поставщиков речь не идет — по крайней мере, об этом нигде пока не упоминается. Однако если вспомнить, что США под управлением Трампа вышли из Парижского соглашения по изменению климата, положения которого обязательны для всех поставщиков газа в ЕС, то вырисовывается совсем уж некрасивая картина вопиющего протекционизма и неравноправных условий торговли. Даже слепой увидит, что свежая сделка с Соединенными Штатами идет вразрез с базовыми положениями директивы 2024/1760.Вспоминается крылатая фраза, авторство которой приписывают одновременно каудильо Франко и Бенито Муссолини: друзьям — все, врагам — закон. Катар для ЕС, конечно, не враг, но общий подход очень уж похож, в Дохе тоже явно прочитали скрытые смыслы и перспективы.При этом QatarEnergy вполне способна, если будет нажимать до конца, получить равные условия торговли и тем самым сломать и систему европейского права, и последние остатки европейской репутации. Поставки СПГ из Катара доходят до 15 процентов общего товарного импорта, и они критически важны для задыхающейся европейской экономики. Выбивание катарского газового табурета из-под ног шатающегося реального сектора ЕС вполне способно дать новый негативный толчок и ухудшить темпы стагнации. К слову, Трамп и американские газовики будут абсолютно счастливы, так как в этом случае они станут монополистами и смогут диктовать странам ЕС любые условия.Евробюрократия в приступе непроходящей русофобии загнала себя в исторический тупик. Старые связи с Россией нарушены, жадность и погоня за модной повесткой ставит под вопрос сотрудничество с другими старыми партнерами вроде Катара. Мы наблюдаем полную утрату субъектности Старого Света.Vae victis, говорили древние римляне. Горе побежденным.

https://ria.ru/20250629/gaz-2026091294.html

https://ria.ru/20250612/vengriya-2022559503.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, катар, сша, природный газ, европа