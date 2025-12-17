Рейтинг@Mail.ru
"Рухнула схема": что говорят артисты и юристы о решении ВС по делу Долиной - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:25 17.12.2025 (обновлено: 16:39 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/dolina-2062483144.html
"Рухнула схема": что говорят артисты и юристы о решении ВС по делу Долиной
"Рухнула схема": что говорят артисты и юристы о решении ВС по делу Долиной - РИА Новости, 17.12.2025
"Рухнула схема": что говорят артисты и юристы о решении ВС по делу Долиной
Популярные персоны и известные адвокаты прокомментировали решение Верховного суда РФ по так называемому делу Ларисы Долиной. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T12:25:00+03:00
2025-12-17T16:39:00+03:00
москва
лариса долина
игорь краснов
екатерина гордон
московский городской суд
дело о квартире долиной
скандал
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062442136_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_be27b167d348a1f191f8743ab800aa84.jpg
https://ria.ru/20251216/kriminal-2062461514.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Анастасия Захтаренко
Анастасия Захтаренко
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062442136_224:0:2953:2047_1920x0_80_0_0_8069f053bf0ed0459a57cd41fe8bc725.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, лариса долина, игорь краснов, екатерина гордон, московский городской суд, дело о квартире долиной, скандал, верховный суд рф, новости культуры, мошенники, происшествия, общество, культура-важное
Москва, Лариса Долина, Игорь Краснов, Екатерина Гордон, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной, скандал, Верховный суд РФ, Новости культуры, мошенники, Происшествия, Общество, Культура, Культура-Важное
"Рухнула схема": что говорят артисты и юристы о решении ВС по делу Долиной

Садальский, Гордон и Горгадзе приветствовали решения ВС России по делу Долиной

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Ларисы Долиной в Верховном суде России
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Ларисы Долиной в Верховном суде России - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Ларисы Долиной в Верховном суде России
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Мария Селиванова, Светлана Вовк. Популярные персоны и известные адвокаты прокомментировали решение Верховного суда РФ по так называемому делу Ларисы Долиной.
"Продавцу квартиры отказано в оспаривании сделок, право собственности на жилое помещение остается за покупателем", — огласил вердикт судья. Таким образом, право на квартиру сохранено за Полиной Лурье.
"Надеемся, что теперь, ориентируясь на сегодняшнюю позиции ВС РФ, в регионах суды примут решения по всем делам, где добросовестных покупателей квартир обманули по "схеме Долиной", в их пользу. Это тысячи семей, которые купили жилье в ипотеку, на последние деньги, которым из-за обмана негде жить с детьми", — считает актриса Яна Поплавская.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПокупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье в Верховном суде России
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье в Верховном суде России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье в Верховном суде России
"Поздравляю Краснова (Игорь Краснов — с сентября 2025 года председатель Верховного суда РФ. — Прим. ред.), хорошее начало, я думаю, что он набирает очки, — рассказал Ria.ru актер Станислав Садальский. — Благодаря ему рухнула схема, из-за которой пострадали тысячи человек. Это хорошее начало для новой должности. Я ему аплодирую. Хотелось бы, чтобы та судья, которая приняла неправомерное решение в Хамовниках, была наказана".
Юрист Екатерина Гордон следила за резонансным делом и комментировала его в соцсети. "Мои дружочки, я поздравляю всех, себя, певицу Славу и каждого, кто подключился к делу Лурье, потому что ее адвокат не справился бы без нас. Именно общественный резонанс привел нас в этот день. Единственно верное решение – вернуть квартиру Лурье, — прокомментировала Гордон решение ВС РФ. — Очень хочется признаться в любви к Краснову — вот это старт в Верховном суде! Это лишнее доказательство независимости Верховного суда! Краснов — one love, выражаясь неюридическим языком".

"Теперь у Полины есть дом"

Сергей Пудовкин, директор Ларисы Долиной, после заседания суда заявил РИА Новости следующее: "Это не ко мне, к адвокатам нужно за комментарием обращаться. Я не могу комментировать".
Юристы охотно обсуждают вердикт Фемиды. Светлана Свириденко, адвокат Лурье, назвала решение Верховного суда о возврате квартиры Полине единственно правильным, а также поблагодарила за поддержку, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАдвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ
«

"Спасибо всем журналистам, которые поддерживали нас. Это было долго и нервно, но мы верили в победу. <…> Теперь у Полины есть дом. Спасибо Верховному суду, что разобрались, это единственно правильное решение", — сказала Свириденко.

"Дорогу осилит идущий"

"Что и требовалось доказать! И пусть все, кто считает общественное мнение и огласку в СМИ пустым звуком, стыдливо молчат в стороне. Дорогу осилит идущий" — так прокомментировал вердикт ВС РФ адвокат Шота Горгадзе.
Судебные акты отменены, в иске Долиной отказано, дело в части встречного иска Лурье направлено на новое рассмотрение в Мосгорсуд, объясняет руководитель практики сложных судебных споров, адвокат Московской коллегии адвокатов "Аронов и партнеры" Евгений Розенблат. "Такое решение ВС мало кто ожидал. Многие коллеги полагали, что суд применит двустороннюю реституцию: квартиру оставить Долиной, деньги за нее обяжет вернуть покупателю", — говорит он. И отмечает, что "судебный акт любопытный и вселяет оптимизм как для покупателей, попавших в схожие истории, так и для рынка вторичной недвижимости в целом".
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВерховный суд России в Москве
Верховный суд России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Верховный суд России в Москве
С учетом социального контекста спора многие ожидали от ВС РФ решения об оставлении квартиры в собственности Ларисы Долиной, но взыскании с нее в пользу Полины Лурье стоимости квартиры — это двусторонняя реституция, подтверждает руководитель проектов практики банкротства адвокатского бюро "КИАП" Даниил Жердев. "Но с учетом озвученных в заседании обстоятельств дела вынесенный акт в наибольшей степени соответствует закону", — считает эксперт.
"Полагаю, в мотивировочной части Верховный суд может обратить внимание на необходимость в каждом подобном деле тщательно проверять, насколько продавец мог осознавать смысл сделки", — добавляет Жердев.

"Договоренности должны соблюдаться"

Pacta sunt servanda — "Договоренности должны соблюдаться", — формулирует Сослан Каиров, гендиректор юридической компании "Митра". Решение суда говорит о том, что "покупатель не должен был терзать себя сомнениями, продает Долина квартиру или участвует в спецоперации". Также важно, что суд подтвердил, что покупатель не должен нести ответственность за то, как вырученные деньги будут потрачены. "Суд "зацементировал" тремор судебной практики по отношению к таким спорам", — резюмирует Каиров.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСудья Юрий Москаленко
Судья Юрий Москаленко - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Судья Юрий Москаленко
Руководитель практики сопровождения сделок с недвижимостью адвокатского бюро "А-ПРО" Павел Марущак объясняет, в чем была слабость аргументов представителей певицы. "Это полный разгром позиции стороны Долиной просто потому, что длительное и последовательное поведение продавца и участие на ее стороне квалифицированных риелторов не подходит даже под историю с классической "обманутой бабушкой", — говорит он.
С учетом однозначности высказанной правовой позиции Долиной грозит выселение. Свои финансовые потери она вынуждена будет взыскивать с мошенников.
"Верховный суд РФ не просто сохранил устойчивость и предсказуемость рынка "вторички", но и обеспечил справедливость, причем даже с запасом. Мы ожидали, что Лурье просто присудят деньги плюс убытки и судебные расходы, но, видимо, одна из самых мощных волн общественного резонанса сделала свое дело", — отметил Марущак.

"Результат ожидаемый"

После того как за решение спора взялся Верховный суд, появились признаки, что он встанет на защиту интересов добросовестного покупателя — Полины Лурье.
"Исходя из того, как быстро кассационную жалобу в Верховном суде передали на рассмотрение коллегии, с учетом того, какой был инфошум в отношении этого дела, результат ожидаемый", — говорит Игорь Носков, управляющий партнер юрфирмы "Башилов, Носков и партнеры".
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной в Верховном суде России
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной в Верховном суде России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной в Верховном суде России
Решение Верховного суда было ожидаемым, согласен Артем Макаров, старший юрист практики разрешения споров юридической фирмы "Косенков и Суворов". "Правовая позиция представителя Ларисы Долиной во многом основывалась на некорректном понимании норм. Аргумент, что артистка находилась под заблуждением, безусловно, противоречит фактам и был рассмотрен Верховным судом очень пристально", — объясняет эксперт.
Так, при рассмотрении дела был установлен факт осведомленности Долиной о том, что она заключает именно договор купли-продажи. А то, что процедура заняла около полутора месяцев, свидетельствует о том, что продавец осознавал или должен был осознавать последствия своих действий. "Неожиданно лишь то, что ВС РФ сам вынес итоговое решение по делу, это нехарактерно для него", — говорит Макаров.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАдвокат Ларисы Долиной Мария Пухова в Верховном суде РФ в Москве
Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова в Верховном суде РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова в Верховном суде РФ в Москве
"Были опасения, что Верховный суд займет промежуточную позицию и взыщет средства в пользу покупателя с продавца, не коснувшись самой сделки. В целом, исходя из доводов на заседании, решение суда представляется верным, но многое зависит о того, что потом будет написано в мотивировочной части определения", — сказал Иван Бабин, адвокат АБ "Вертикаль".
В любом случае разумно ожидать, что позиция ВС как минимум остановит поток решений, когда сделка признается недействительной только на основании того, что продавец заявляет об обмане со стороны "мошенников", а также заставит судей более критично смотреть на произошедшее событие, отметил Бабин.
Подробнее о том, как прошло заседание, — здесь.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Полная отмена. Что решил Верховный суд по делу Долиной
16 декабря, 18:47
 
КультураМоскваЛариса ДолинаИгорь КрасновЕкатерина ГордонМосковский городской судДело о квартире ДолинойскандалВерховный суд РФНовости культурымошенникиПроисшествияОбществоКультура-Важное
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала