Зеленский назвал нынешние мирные переговоры самыми интенсивными

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, отказавшийся выводить войска из ДНР в рамках мирного плана и постоянно выдвигающий новые условия, считает нынешние переговоры по урегулированию на Украине самыми интенсивными с начала конфликта.

"Сейчас мы находимся в процессе наиболее интенсивных и сфокусированных переговоров о мире с самого начала этой войны", - сказал Зеленский во вторник во время своей речи в парламенте в Нидерландах , выступление транслировалось в YouTube

О разработке плана по украинскому урегулированию ранее заявила администрация США. В Кремле в свою очередь сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.