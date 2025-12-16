Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025

Зеленский назвал нынешние мирные переговоры самыми интенсивными
14:06 16.12.2025
Зеленский назвал нынешние мирные переговоры самыми интенсивными
в мире, россия, сша, киев, владимир зеленский, стив уиткофф, владимир путин, верховная рада украины, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Мирный план США по Украине
© Getty Images / NurPhoto/Emmanuele ContiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Getty Images / NurPhoto/Emmanuele Contini
Владимир Зеленский
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, отказавшийся выводить войска из ДНР в рамках мирного плана и постоянно выдвигающий новые условия, считает нынешние переговоры по урегулированию на Украине самыми интенсивными с начала конфликта.
В минувшее воскресенье в Берлине прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе по теме урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по урегулированию.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
На Западе раскрыли, что заставит Зеленского пойти на мирное соглашение
11:57
"Сейчас мы находимся в процессе наиболее интенсивных и сфокусированных переговоров о мире с самого начала этой войны", - сказал Зеленский во вторник во время своей речи в парламенте в Нидерландах, выступление транслировалось в YouTube.
Киевский режим неоднократно срывал мирные инициативы и переговоры. В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Возражения России". На Западе разоблачили Зеленского
07:00
О разработке плана по украинскому урегулированию ранее заявила администрация США. В Кремле в свою очередь сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
На Западе признали раскол Украины из-за Зеленского
01:19
 
В миреРоссияСШАКиевВладимир ЗеленскийСтив УиткоффВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныМирный план США по Украине
 
 
