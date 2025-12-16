Эрдоган анонсировал "символические шаги" в отношениях с Арменией

АНКАРА, 16 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пойдет на "символические шаги" в процессе нормализации отношений с Ереваном в следующем году.

Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран и владельцев дипломатических паспортов. Однако эта договоренность пока не реализована.