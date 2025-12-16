Эрдоган анонсировал "символические шаги" в отношениях с Арменией

АНКАРА, 16 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пойдет на "символические шаги" в процессе нормализации отношений с Ереваном в следующем году.
Турция рассматривает возможность открытия сухопутной границы с Арменией в течение ближайших шести месяцев, передавало ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники. Открытие турецко-армянской границы напрямую зависит от хода мирного процесса Баку и Еревана, о конкретных сроках речи не идет, заявил ранее РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Азербайджан и Армения как никогда близки к подписанию мирного соглашения. В диалоге с Азербайджаном мы также ведем процесс нормализации отношений с Арменией. Иншаллах, с начала следующего года мы предпримем некоторые символические шаги", - заявил Эрдоган, выступая во вторник на конференции с участием турецких послов в Анкаре, его выступление транслировалось по местным телеканалам.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене.
Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран и владельцев дипломатических паспортов. Однако эта договоренность пока не реализована.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку - затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.
