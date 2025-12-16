В Белоруссии пройдут антитеррористические учения стран ШОС и СНГ

"В ходе встречи обсуждены вопросы подготовки к проведению в 2026 году на территории Республики Беларусь контртеррористического форума ШОС-СНГ, объединяющего антитеррористические учения компетентных органов государств-членов ШОС, совместное антитеррористическое учение государств-участников СНГ и четвертую контртеррористическую конференцию СНГ", - говорится в сообщении, размещенном на сайте РАТС.