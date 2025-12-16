Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025

В Белоруссии пройдут антитеррористические учения стран ШОС и СНГ
15:15 16.12.2025
В Белоруссии пройдут антитеррористические учения стран ШОС и СНГ
В Белоруссии пройдут антитеррористические учения стран ШОС и СНГ
белоруссия, минск, китай, шос, снг
Белоруссия, Минск, Китай, ШОС, СНГ
В Белоруссии пройдут антитеррористические учения стран ШОС и СНГ

Антитеррористические учения стран ШОС и СНГ пройдут в Белоруссии в 2026 году

Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 16 дек - РИА Новости. Контртеррористический форум ШОС-СНГ, в рамках которого пройдут антитеррористические учения спецслужб государств-членов двух международных организаций, в 2026 году состоится в Белоруссии, сообщает пресс-служба Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.
По данным пресс-службы, в Минске состоялась рабочая встреча руководства РАТС ШОС, Антитеррористического центра СНГ и компетентного органа Белоруссии.
"В ходе встречи обсуждены вопросы подготовки к проведению в 2026 году на территории Республики Беларусь контртеррористического форума ШОС-СНГ, объединяющего антитеррористические учения компетентных органов государств-членов ШОС, совместное антитеррористическое учение государств-участников СНГ и четвертую контртеррористическую конференцию СНГ", - говорится в сообщении, размещенном на сайте РАТС.
В пресс-службе добавили, что по итогам встречи согласован комплекс практических мероприятий по подготовке масштабного контртеррористического форума. Участники мероприятий договорились продолжить рабочие контакты.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На сегодняшний день включает в себя 10 стран, помимо перечисленных в разное время к ней присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.
БелоруссияМинскКитайШОССНГ
 
 
