Задержание археолога в Польше не повлияет на работу ученых в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Задержание в Польше ученого-археолога Александра Бутягина не изменит планы ученых в отношении археологических исследований в Крыму, сообщил директор института археологии Крыма РАН Вадим Майко.
"На планы наших раскопок эта ситуация не повлияет. Скажу больше: что эта ситуация не должна повлиять на планы раскопок всех российских учреждений, которые ведут работы на нашем полуострове. Насколько я знаю, ни планы Института археологии РАН, ни Института истории материальной культуры в Петербурге, ни самого Государственного Эрмитажа пока что на 2026 год не меняются" , - сказал журналистам Майко.
Документы о работе на территории Крыма до и после 2014 года ученого-археолога Александра Бутягина собраны Институтом археологии Крыма и переданы в Эрмитаж для рассмотрения судом в Польше, сообщил ранее директор института.
Международное научное сообщество обязано высказать возмущение и вступиться за задержанного в Польше Бутягина, заявила ранее РИА Новости Татьяна Умрихина - директор Восточно-крымского музея заповедника, на территории которого десятки лет проводил археологические экспедиции задержанный в Польше ученый. Она отметила, что Всемирный археологический союз уже взял на контроль эту работу, а музей в Керчи совместно с Государственным Эрмитажем будет защищать коллегу.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.