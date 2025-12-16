Задержание археолога в Польше не повлияет на работу ученых в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Задержание в Польше ученого-археолога Александра Бутягина не изменит планы ученых в отношении археологических исследований в Крыму, сообщил директор института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.