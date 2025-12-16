В Петербурге полицейский при сливе бензина устроил пожар в гараже

Уточняется, что никто из граждан не пострадал, сумма ущерба устанавливается.

Пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти проинформировала, что подозреваемый задержан оперативниками собственной безопасности и доставлен в следственные органы. "Принято решение об увольнении данного сотрудника по отрицательным основаниям", - добавили в ведомстве.