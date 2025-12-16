Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге полицейский при сливе бензина устроил пожар в гараже
12:31 16.12.2025 (обновлено: 12:32 16.12.2025)
В Петербурге полицейский при сливе бензина устроил пожар в гараже
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Полицейский из Петербурга при сливе бензина из служебной машины устроил пожар в гараже, повреждено несколько автомобилей, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу.
"Предварительным следствием установлено, что ранним утром 15 декабря фигурант, находясь на нижнем паркинге в здании отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, будучи при исполнении своих должностных обязанностей, с помощью устройства осуществлял хищение топлива со служебного автомобиля. Однако в ходе совершения указанных действий произошло возгорание паров бензина и повреждение служебных машин в гараже", - говорится в сообщении.
В ГСУСК РФ по Петербургу добавили, что в отношении старшего инспектора отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Уточняется, что никто из граждан не пострадал, сумма ущерба устанавливается.
Пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти проинформировала, что подозреваемый задержан оперативниками собственной безопасности и доставлен в следственные органы. "Принято решение об увольнении данного сотрудника по отрицательным основаниям", - добавили в ведомстве.
В Красноярске полицейских осудили за крышевание казино
