Новая реальность российско-африканского партнерства

С 19 по 20 декабря в Каире соберутся министры иностранных дел африканских стран и Сергей Лавров. На встречу приглашена и делегация Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II. Вузу принадлежит флагманская роль в образовательном сотрудничестве с Африкой — через консорциум "Недра Африки" и Международный центр компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО. Именно повышение качества образования специалистов в сфере недропользования является для самого перспективного с точки зрения полезных ископаемых континента вопросом номер один.

Африка — одновременно богатейший и беднейший регион мира. Ее колоссальные богатства сосредоточены в недрах. Так, Конго владеет примерно 50 процентами мировых запасов кобальта и лития. На Южную Африку приходится более 80 процентов мировых запасов платины и палладия и около 40 — хрома. ЮАР, Габон и Гана, вместе взятые, располагают 70 процентами запасов магния в мире. И эти оценки могут оказаться еще и сильно занижены, поскольку геологоразведка в Африке проводится на явно недостаточном уровне. В любом случае в пересчете на природные ресурсы каждый житель континента может считаться в 15 раз богаче европейца или американца.

Мировая конъюнктура сырьевых рынков также складывается в пользу Африки. В 2025-м, например, существенно выросли цены на металлы платиновой группы и особенно на золото, которое в условиях высокой геополитической неопределенности приобретает особый статус "актива-убежища".

В ближайшие годы следует ожидать значительного роста спроса и на другие полезные ископаемые из африканской "кубышки", особенно на литий, кобальт, графит, никель, медь, поскольку эти материалы незаменимы при производстве электрических сетей и линий электропередачи, аккумуляторов, а также в возобновляемой энергетике, в частности в ветрогенераторах.

Даже Международное энергетическое агентство сегодня коренным образом сменило свои прогнозы в части ожидаемого пика спроса на минеральные ресурсы, включая ископаемое топливо. Теперь считается, что глобальный спрос в этом сегменте рынка в перспективе как минимум до 2050-го будет только увеличиваться.

С демографией, в отличие, скажем, от Европы, в Африке тоже все в порядке: высокая доля молодого работоспособного населения позволяет развивать экономику и социальную сферу. Согласно последним данным ведущего аналитического агентства S&P Global, в части континента к югу от Сахары проживает около 12 процентов мирового населения трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет). К 2030 году этот показатель возрастет до 15 процентов, а к 2050-му — до 25.

Природные и людские ресурсы Африки огромны, но они не могут обеспечить африканцам даже средний по мировым меркам уровень жизни. Здесь находятся 19 из 20 беднейших стран мира. Объем ВВП на душу населения даже в самых развитых экономиках континента — ЮАР (6100 долларов США), Египет (3000 долларов), Алжир (4000 долларов), Марокко (3300 долларов) — в 10-20 раз уступает мировым лидерам: Швейцарии (90 000 долларов), Сингапуру (68 000 долларов), США (67 000 долларов). При всем своем гигантском потенциале доля Африки в мировом производстве составляет жалкие два процента, в торговле — три процента от объема глобального рынка.

Особая проблема — африканская энергетика. Занимая четвертое место среди регионов мира после Ближнего Востока, СНГ и Северной Америки с объемом доказанных запасов природного газа в 17,221 триллиона кубометров, Африка остается скромным производителем и еще меньшим его потребителем. Как подчеркивается в декларации лидеров недавнего саммита G20 в Йоханнесбурге, более 600 миллионов африканцев вообще не имеют доступа к электричеству, а миллиард человек лишен экологически чистого топлива для приготовления пищи.

Причина отсутствия роста промышленного производства и уровня жизни лежит в сфере подготовки кадров. Квалификация рабочей силы крайне низкая, нехватка профессиональных специалистов чрезвычайно велика. Дефицит профильных инженерных кадров критический. Как следствие — большая часть полезных ископаемых экспортируется в необработанном виде. Соответственно, добыча, транспортировка и даже переработка природных ресурсов без наличия подготовленной национальной рабочей силы, без собственных технологий дают Африке лишь жалкие крохи от реальной ценности ее недр, не приносят высокой добавленной стоимости и не обеспечивают экономикам стран-поставщиков должного дохода.

Колониализм уступил место постколониальной хищнической эксплуатации континента глобальными корпорациями. Вооружившись неолиберальной идеологией, они используют свое технологическое превосходство для реализации невыгодных для Африки проектов в сфере добычи сырья. Известный бразильский религиозный деятель Фрей Бетто писал о неолиберализме, что "имеет значение не прогресс, а рынок, не производство, а спекуляции, не качество продукта, а его рекламный успех". Естественно, что периферия глобальной системы несет на себе максимальные издержки.

Как выразился один из профильных африканских министров, Африка в своей "гонке на выживание" в виде налоговых льгот и концессионных уступок транснациональным компаниям неизменно оказывается в "ловушке низкомаржинальной добычи". Зато доходы, которые извлекают здесь же страны Глобального Севера — фактические владельцы технологий и компетенций, превышают любую разумную маржу.

Отсюда вывод: региону необходимо значительно продвинуться по цепочке создания стоимости от добычи до переработки и производства, чтобы в полной мере использовать национальные ресурсы во благо своего государства. Такая ключевая цель требует активного научно-технологического развития и стремительного наращивания профессионального кадрового потенциала минерально-сырьевого комплекса (МСК) африканских стран.

Это хорошо понимают многие представители сферы науки и образования в самой Африке. Не так давно на представительном форуме в Претории участники отмечали несправедливый и обидный (прежде всего для Африки) парадокс современного мира: человечество научилось получать выгоду от выдающихся технологических достижений, таких как искусственный интеллект, робототехника или биотехнологии, и в то же время на планете увеличивается социальное неравенство.

Если общество хочет создать более справедливый, гуманный и стабильный мир, наука и образование должны прежде всего обеспечить суверенитет государств континента.

Достижение искомого суверенитета сама Африка видит через принятие на себя ответственности за решение таких важнейших задач, как:

укрепление исследовательской инфраструктуры;

сохранение африканских научных талантов;

обеспечение получения континентом справедливой выгоды от своих природных богатств;

интеграция науки, технологий и инноваций в процесс индустриализации;

увеличение доли расходов на исследования и разработки в ВВП африканских государств;

повышение качества математического, естественно-научного, инженерного образования.

Подходы правильные, однако при этом африканским странам (как и любому другому государству) необходима общая национальная цель, которая сможет направлять развитие будущей рабочей силы для достижения государственного суверенитета, без чего каждая африканская страна рискует распасться на сектора, институты и интересы, которые будут действовать в разных направлениях, ослабляя коллективную способность наций к обновлению.

Такая национальная цель напрямую увязана с университетским образованием, которое, помимо традиционных миссий (передача знаний и подготовка кадров, научные исследования и инновации), обязано уделять особое внимание "вовлеченности", то есть ответственности вузов за взаимодействие с правительством, промышленностью, местными сообществами, профсоюзами и гражданским обществом для решения насущных социальных проблем.

Важнейшие вопросы своего развития каждое государство должно решать самостоятельно. Их нельзя никому делегировать, Африка имеет в этой части большой и не очень приятный исторический опыт. Но воспользоваться в этом деле помощью друзей, не запятнавших себя колониальными устремлениями и относящихся к африканцам не свысока, а как к равным, вполне уместно.

Такую помощь предлагает странам и прежде всего высшим учебным заведениям Африки Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II. Здесь буквально на днях подробно обсуждали эти вопросы с африканскими коллегами в ходе постоянно действующего Российско-Африканского сырьевого диалога с участием представителей 32 государств континента.

Делегатам континента оказались чрезвычайно интересны практические наработки Горного, в частности Международный стандарт подготовки для инженеров горнодобывающей отрасли. Отсутствие единой системы оценки профессиональных навыков горных инженеров создает серьезные препятствия для развития МСК, ограничивает мобильность квалифицированных кадров и затрудняет приток инвестиций.

Была достигнута договоренность о широкомасштабном сотрудничестве и обмене передовым опытом для повышения качества образования в области управления минеральными ресурсами с Ассоциацией африканских университетов — наиболее авторитетной межафриканской структурой в сфере высшего образования и науки, основанной в 1967 году и объединяющей более 400 африканских вузов. Для них очень важен опыт, полученный Горным университетом в ходе реализации пилотного проекта по совершенствованию российской высшей школы и выработке оптимальных подходов к инженерному образованию будущего.

Огромный интерес на форуме вызвали выступления африканских специалистов, которые проходят очное обучение в Горном по новой программе "Управление объектами недропользования". Это программа для людей уже с высшим образованием, которые в течение года повышают в Горном квалификацию как в области непосредственно инженерного дела, так и в сфере управления предприятиями минерально-сырьевого сектора. Конкурс уже на первый цикл программы составлял несколько сотен человек на место. И теперь после форума есть уверенность, что ее популярность среди африканских специалистов только увеличится.