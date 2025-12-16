Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы правительств стран СНГ во время совместного фотографирования после прибытия на международную конференцию по сотрудничеству в науке и технологиях. Архивное фото

Мишустин рассказал о впечатлениях глав правительств СНГ от "Атома" на ВДНХ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Музей "Атом" на ВДНХ в Москве произвел колоссальное впечатление на глав правительств стран СНГ, рассказал премьер РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения правительственных премий в области культуры за 2025 год.

В ходе церемонии награды был удостоен руководитель "ЮНК проект" Юлий Борисов за создание архитектурного проекта "Музейно-выставочный павильон "Атом" на ВДНХ".

"Отдельно скажу о проекте "Атом". Два дня мы провели практически в павильоне "Атом" с председателями правительств стран СНГ , с нашими уважаемыми друзьями. Потрясающие впечатления. Скажу честно, и на меня тоже", - сообщил Мишустин

По словам российского премьера, экспозиция музея, посвященная истории отрасли, военным решениям, мирному атому и современным технологиям, произвела колоссальное впечатление на его коллег.