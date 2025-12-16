Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о впечатлениях глав правительств СНГ от "Атома" на ВДНХ - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/mishustin-2062404743.html
Мишустин рассказал о впечатлениях глав правительств СНГ от "Атома" на ВДНХ
Мишустин рассказал о впечатлениях глав правительств СНГ от "Атома" на ВДНХ - РИА Новости, 16.12.2025
Мишустин рассказал о впечатлениях глав правительств СНГ от "Атома" на ВДНХ
Музей "Атом" на ВДНХ в Москве произвел колоссальное впечатление на глав правительств стран СНГ, рассказал премьер РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T15:30:00+03:00
2025-12-16T15:30:00+03:00
москва
россия
армения
михаил мишустин
никол пашинян
александр турчинов
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061637006_0:293:3120:2048_1920x0_80_0_0_fd988ad6b0536b36e57de99b707c8301.jpg
https://ria.ru/20251215/mishustin-2062012401.html
https://ria.ru/20251215/mishustin-2062160039.html
москва
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061637006_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_2847543358cd62cd75e5d3b01a1d234e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, армения, михаил мишустин, никол пашинян, александр турчинов, снг
Москва, Россия, Армения, Михаил Мишустин, Никол Пашинян, Александр Турчинов, СНГ
Мишустин рассказал о впечатлениях глав правительств СНГ от "Атома" на ВДНХ

Мишустин рассказал о впечатлениях глав правительств стран СНГ от музея "Атом"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы правительств стран СНГ во время совместного фотографирования после прибытия на международную конференцию по сотрудничеству в науке и технологиях
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы правительств стран СНГ во время совместного фотографирования после прибытия на международную конференцию по сотрудничеству в науке и технологиях - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы правительств стран СНГ во время совместного фотографирования после прибытия на международную конференцию по сотрудничеству в науке и технологиях. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Музей "Атом" на ВДНХ в Москве произвел колоссальное впечатление на глав правительств стран СНГ, рассказал премьер РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения правительственных премий в области культуры за 2025 год.
В ходе церемонии награды был удостоен руководитель "ЮНК проект" Юлий Борисов за создание архитектурного проекта "Музейно-выставочный павильон "Атом" на ВДНХ".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Мишустин в понедельник посетит ОЭЗ "Технополис Москва"
Вчера, 00:11
"Отдельно скажу о проекте "Атом". Два дня мы провели практически в павильоне "Атом" с председателями правительств стран СНГ, с нашими уважаемыми друзьями. Потрясающие впечатления. Скажу честно, и на меня тоже", - сообщил Мишустин.
По словам российского премьера, экспозиция музея, посвященная истории отрасли, военным решениям, мирному атому и современным технологиям, произвела колоссальное впечатление на его коллег.
"Ну и, конечно, сама система организации всех мероприятий в этом павильоне была на самом высоком уровне, как и архитектура", - добавил Мишустин.
Премьер РФ 12 декабря принял участие в международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий в музее "Атом" на ВДНХ в Москве. Вместе с Мишустиным музей посетили премьер Армении Никол Пашинян, премьер Белоруссии Александр Турчин, премьер Казахстана Олжас Бектенов, премьер-министр - руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев, премьер Таджикистана Кохир Расулзода.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает площадку по производству российских лазерных систем компании Лассард в Центре практической подготовки для машиностроения в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Мишустин посетил площадку по производству российских лазерных систем
Вчера, 15:37
 
МоскваРоссияАрменияМихаил МишустинНикол ПашинянАлександр ТурчиновСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала