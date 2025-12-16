https://ria.ru/20251216/mishustin-2062404743.html
Мишустин рассказал о впечатлениях глав правительств СНГ от "Атома" на ВДНХ
2025-12-16T15:30:00+03:00
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Музей "Атом" на ВДНХ в Москве произвел колоссальное впечатление на глав правительств стран СНГ, рассказал премьер РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения правительственных премий в области культуры за 2025 год.
В ходе церемонии награды был удостоен руководитель "ЮНК проект" Юлий Борисов за создание архитектурного проекта "Музейно-выставочный павильон "Атом" на ВДНХ".
"Отдельно скажу о проекте "Атом". Два дня мы провели практически в павильоне "Атом" с председателями правительств стран СНГ
, с нашими уважаемыми друзьями. Потрясающие впечатления. Скажу честно, и на меня тоже", - сообщил Мишустин
.
По словам российского премьера, экспозиция музея, посвященная истории отрасли, военным решениям, мирному атому и современным технологиям, произвела колоссальное впечатление на его коллег.
"Ну и, конечно, сама система организации всех мероприятий в этом павильоне была на самом высоком уровне, как и архитектура", - добавил Мишустин.
Премьер РФ
12 декабря принял участие в международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий в музее "Атом" на ВДНХ в Москве
. Вместе с Мишустиным музей посетили премьер Армении Никол Пашинян
, премьер Белоруссии Александр Турчин
, премьер Казахстана Олжас Бектенов
, премьер-министр - руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев
, премьер Таджикистана
Кохир Расулзода.