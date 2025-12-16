Краснов проверил строительство здания Верховного суда в Петербурге

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Председатель Верховного суда Игорь Краснов проконтролировал строительство нового здания суда в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе ВС РФ.
"Краснов проверил организацию строительства нового здания ВС России, оценил темпы его возведения и оперативность принятия управленческих решений", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что о ходе работ на объекте Краснову доложил генеральный директор Судебного департамента Геннадий Лопатин.
"Нужно, чтобы все работы были завершены вовремя, без срывов и опозданий. Надеюсь, вы нацелены на результат", - цитирует пресс-служба слова председателя ВС РФ.
По их данным, он поручил актуализировать график строительства и внести необходимые коррективы в план предстоящих работ.
В ходе рабочей поездки Краснов также провел совещания с руководством Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Санкт-Петербургского городского суда, добавили в пресс-службе.
Идея о переезде Верховного суда РФ в Санкт-Петербург была озвучена в 2012 году, ранее туда переехал Конституционный суд РФ. Специально для для этого в городе строят отдельный комплекс, но сроки его сдачи неоднократно сдвигались.
