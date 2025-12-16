Краснов проверил строительство здания Верховного суда в Петербурге

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Председатель Верховного суда Игорь Краснов проконтролировал строительство нового здания суда в Санкт-Петербурге, Председатель Верховного суда Игорь Краснов проконтролировал строительство нового здания суда в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе ВС РФ.

Краснов проверил организацию строительства нового здания ВС России, оценил темпы его возведения и оперативность принятия управленческих решений", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что о ходе работ на объекте Краснову доложил генеральный директор Судебного департамента Геннадий Лопатин.

"Нужно, чтобы все работы были завершены вовремя, без срывов и опозданий. Надеюсь, вы нацелены на результат", - цитирует пресс-служба слова председателя ВС РФ.

По их данным, он поручил актуализировать график строительства и внести необходимые коррективы в план предстоящих работ.