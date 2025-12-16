Рейтинг@Mail.ru
11:05 16.12.2025 (обновлено: 11:34 16.12.2025)
"Сильнейший человек": лучший боксер мира оценил рукопожатие Путина
"Сильнейший человек": лучший боксер мира оценил рукопожатие Путина
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов в интервью РИА Новости назвал рукопожатие с президентом РФ Владимиром Путиным самым звездным в жизни. РИА Новости Спорт, 16.12.2025
"Сильнейший человек": лучший боксер мира оценил рукопожатие Путина

Чемпион мира по боксу Гаджимагомедов назвал Путина сильнейшим человеком

© Федерация бокса России Муслим Гаджимагомедов
 Муслим Гаджимагомедов - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Федерация бокса России
Муслим Гаджимагомедов. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов в интервью РИА Новости назвал рукопожатие с президентом РФ Владимиром Путиным самым звездным в жизни.
Ранее Гаджимагомедов стал первым трехкратным чемпионом мира в истории отечественного бокса.
«

"Самое звездное рукопожатие было с Владимиром Владимировичем Путиным. Честно, были нереальные эмоции, он сильнейший человек. Один из самых лучших дней", - сказал Гаджимагомедов.

Спортсмен рассказал, что в Дагестане принято по-разному решать конфликты: "Но, как говорит наш главнокомандующий, если драка неизбежна, бить надо первым".
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов на чемпионате мира по боксу среди мужчин в Ташкенте. - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"У США нет сильных боксеров": Гаджимагомедов высказался об уровне ЧМ
11 декабря, 23:55
 
