Артисты и юристы по-разному отозвались о решении ВС по делу Долиной

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Мария Селиванова, Светлана Вовк. Популярные персоны и известные адвокаты прокомментировали решение Верховного суда РФ по так называемому Популярные персоны и известные адвокаты прокомментировали решение Верховного суда РФ по так называемому делу Ларисы Долиной

"Продавцу квартиры отказано в оспаривании сделок, право собственности на жилое помещение остается за покупателем", — огласил вердикт судья. Таким образом, право на квартиру сохранено за Полиной Лурье.

"Надеемся, что теперь, ориентируясь на сегодняшнюю позиции ВС РФ, в регионах суды примут решения по всем делам, где добросовестных покупателей квартир обманули по "схеме Долиной", в их пользу. Это тысячи семей, которые купили жилье в ипотеку, на последние деньги, которым из-за обмана негде жить с детьми", — считает актриса Яна Поплавская.

"Поздравляю Краснова (Игорь Краснов — с сентября 2025 года председатель Верховного суда РФ. — Прим. ред.), хорошее начало, я думаю, что он набирает очки, — рассказал Ria.ru актер Станислав Садальский. — Благодаря ему рухнула схема, из-за которой пострадали тысячи человек. Это хорошее начало для новой должности. Я ему аплодирую. Хотелось бы, чтобы та судья, которая приняла неправомерное решение в Хамовниках, была наказана".

Юрист Екатерина Гордон следила за резонансным делом и комментировала его в соцсети. "Мои дружочки, я поздравляю всех, себя, певицу Славу и каждого, кто подключился к делу Лурье, потому что ее адвокат не справился бы без нас. Именно общественный резонанс привел нас в этот день. Единственно верное решение – вернуть квартиру Лурье, — прокомментировала Гордон решение ВС РФ. — Очень хочется признаться в любви к Краснову — вот это старт в Верховном суде! Это лишнее доказательство независимости Верховного суда! Краснов — one love, выражаясь неюридическим языком".

"Теперь у Полины есть дом"

Сергей Пудовкин, директор Ларисы Долиной, после заседания суда заявил РИА Новости следующее: "Это не ко мне, к адвокатам нужно за комментарием обращаться. Я не могу комментировать".

Юристы охотно обсуждают вердикт Фемиды. Светлана Свириденко, адвокат Лурье, назвала решение Верховного суда о возврате квартиры Полине единственно правильным, а также поблагодарила за поддержку, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

© РИА Новости / Кирилл Зыков Перейти в медиабанк Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ © РИА Новости / Кирилл Зыков Перейти в медиабанк Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ

« "Спасибо всем журналистам, которые поддерживали нас. Это было долго и нервно, но мы верили в победу. <…> Теперь у Полины есть дом. Спасибо Верховному суду, что разобрались, это единственно правильное решение", — сказала Свириденко.

"Дорогу осилит идущий"

"Что и требовалось доказать! И пусть все, кто считает общественное мнение и огласку в СМИ пустым звуком, стыдливо молчат в стороне. Дорогу осилит идущий" — так прокомментировал вердикт ВС РФ адвокат Шота Горгадзе.

Судебные акты отменены, в иске Долиной отказано, дело в части встречного иска Лурье направлено на новое рассмотрение в Мосгорсуд, объясняет руководитель практики сложных судебных споров, адвокат Московской коллегии адвокатов "Аронов и партнеры" Евгений Розенблат. "Такое решение ВС мало кто ожидал. Многие коллеги полагали, что суд применит двустороннюю реституцию: квартиру оставить Долиной, деньги за нее обяжет вернуть покупателю", — говорит он. И отмечает, что "судебный акт любопытный и вселяет оптимизм как для покупателей, попавших в схожие истории, так и для рынка вторичной недвижимости в целом".

С учетом социального контекста спора многие ожидали от ВС РФ решения об оставлении квартиры в собственности Ларисы Долиной, но взыскании с нее в пользу Полины Лурье стоимости квартиры — это двусторонняя реституция, подтверждает руководитель проектов практики банкротства адвокатского бюро "КИАП" Даниил Жердев. "Но с учетом озвученных в заседании обстоятельств дела вынесенный акт в наибольшей степени соответствует закону", — считает эксперт.

"Полагаю, в мотивировочной части Верховный суд может обратить внимание на необходимость в каждом подобном деле тщательно проверять, насколько продавец мог осознавать смысл сделки", — добавляет Жердев.

"Договоренности должны соблюдаться"

Pacta sunt servanda — "Договоренности должны соблюдаться", — формулирует Сослан Каиров, гендиректор юридической компании "Митра". Решение суда говорит о том, что "покупатель не должен был терзать себя сомнениями, продает Долина квартиру или участвует в спецоперации". Также важно, что суд подтвердил, что покупатель не должен нести ответственность за то, как вырученные деньги будут потрачены. "Суд "зацементировал" тремор судебной практики по отношению к таким спорам", — резюмирует Каиров.

Руководитель практики сопровождения сделок с недвижимостью адвокатского бюро "А-ПРО" Павел Марущак объясняет, в чем была слабость аргументов представителей певицы. "Это полный разгром позиции стороны Долиной просто потому, что длительное и последовательное поведение продавца и участие на ее стороне квалифицированных риелторов не подходит даже под историю с классической "обманутой бабушкой", — говорит он.

С учетом однозначности высказанной правовой позиции Долиной грозит выселение. Свои финансовые потери она вынуждена будет взыскивать с мошенников.

"Верховный суд РФ не просто сохранил устойчивость и предсказуемость рынка "вторички", но и обеспечил справедливость, причем даже с запасом. Мы ожидали, что Лурье просто присудят деньги плюс убытки и судебные расходы, но, видимо, одна из самых мощных волн общественного резонанса сделала свое дело", — отметил Марущак.

"Результат ожидаемый"

После того как за решение спора взялся Верховный суд, появились признаки, что он встанет на защиту интересов добросовестного покупателя — Полины Лурье.

"Исходя из того, как быстро кассационную жалобу в Верховном суде передали на рассмотрение коллегии, с учетом того, какой был инфошум в отношении этого дела, результат ожидаемый", — говорит Игорь Носков, управляющий партнер юрфирмы "Башилов, Носков и партнеры".

Решение Верховного суда было ожидаемым, согласен Артем Макаров, старший юрист практики разрешения споров юридической фирмы "Косенков и Суворов". "Правовая позиция представителя Ларисы Долиной во многом основывалась на некорректном понимании норм. Аргумент, что артистка находилась под заблуждением, безусловно, противоречит фактам и был рассмотрен Верховным судом очень пристально", — объясняет эксперт.

Так, при рассмотрении дела был установлен факт осведомленности Долиной о том, что она заключает именно договор купли-продажи. А то, что процедура заняла около полутора месяцев, свидетельствует о том, что продавец осознавал или должен был осознавать последствия своих действий. "Неожиданно лишь то, что ВС РФ сам вынес итоговое решение по делу, это нехарактерно для него", — говорит Макаров.

"Были опасения, что Верховный суд займет промежуточную позицию и взыщет средства в пользу покупателя с продавца, не коснувшись самой сделки. В целом, исходя из доводов на заседании, решение суда представляется верным, но многое зависит о того, что потом будет написано в мотивировочной части определения", — сказал Иван Бабин, адвокат АБ "Вертикаль".

В любом случае разумно ожидать, что позиция ВС как минимум остановит поток решений, когда сделка признается недействительной только на основании того, что продавец заявляет об обмане со стороны "мошенников", а также заставит судей более критично смотреть на произошедшее событие, отметил Бабин.