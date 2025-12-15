Зеленский высказался о результатах переговоров в Берлине

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский, который неоднократно отказывался от компромиссных предложений Вашингтона по урегулированию, заявил, что на переговорах в Берлине сблизить позиции по вопросу территорий с США пока не удалось.

"Наши представители сейчас еще будут продолжать диалог с американскими коллегами. Украинская делегация работает почти круглосуточно, чтобы достичь результата… Не все вопросы простые. Есть сложные вещи, в частности что касается территорий. Тут важно, чтобы мы все работали, чтобы такие вопросы были справедливыми. Диалога касаемо территорий было достаточно. Мне кажется, что пока у нас разные позиции", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал его офиса.

Ранее газета Politico со ссылкой на французского чиновника сообщала, что Украина отказалась от предложения создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону.

На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.