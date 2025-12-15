Рейтинг@Mail.ru
Зеленский высказался о результатах переговоров в Берлине - РИА Новости, 15.12.2025
23:09 15.12.2025
Зеленский высказался о результатах переговоров в Берлине
Зеленский высказался о результатах переговоров в Берлине
в мире, россия, сша, берлин (город), стив уиткофф, юрий ушаков, владимир зеленский, politico
В мире, Россия, США, Берлин (город), Стив Уиткофф, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский, Politico, Мирный план США по Украине
Зеленский высказался о результатах переговоров в Берлине

Зеленский заявил, что сблизить позиции по вопросу территорий с США не удалось

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский в Берлине
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский, который неоднократно отказывался от компромиссных предложений Вашингтона по урегулированию, заявил, что на переговорах в Берлине сблизить позиции по вопросу территорий с США пока не удалось.
В Берлине 14 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию, где обсуждался план из 20 пунктов, во встрече участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер и Зеленский. Переговоры продлились пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе. В понедельник в Берлине прошел второй раунд переговоров по урегулированию.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Трамп позвонит Уиткоффу и Кушнеру во время ужина с Зеленским, пишут СМИ
Вчера, 22:49
"Наши представители сейчас еще будут продолжать диалог с американскими коллегами. Украинская делегация работает почти круглосуточно, чтобы достичь результата… Не все вопросы простые. Есть сложные вещи, в частности что касается территорий. Тут важно, чтобы мы все работали, чтобы такие вопросы были справедливыми. Диалога касаемо территорий было достаточно. Мне кажется, что пока у нас разные позиции", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал его офиса.
Ранее газета Politico со ссылкой на французского чиновника сообщала, что Украина отказалась от предложения создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону.
На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Перед началом переговоров по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Встреча между советниками Трампа и Зеленским была продуктивной, пишет Axios
Вчера, 17:32
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
США понимают позицию России по вопросу территорий, заявил Ушаков
14 декабря, 12:01
 
