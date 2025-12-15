В Раде набросились на Зеленского из-за выходки на переговорах

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Позиция Владимира Зеленского в отношении территориальных уступок является всего лишь манипуляцией, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

"Этот пункт подается как "краеугольный". Создается иллюзия, будто бы он ведет ожесточенную политику в отношении границ <..>", — написал он.