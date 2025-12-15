Рейтинг@Mail.ru
В Раде набросились на Зеленского из-за выходки на переговорах - РИА Новости, 15.12.2025
19:21 15.12.2025
В Раде набросились на Зеленского из-за выходки на переговорах
В Раде набросились на Зеленского из-за выходки на переговорах - РИА Новости, 15.12.2025
В Раде набросились на Зеленского из-за выходки на переговорах
Позиция Владимира Зеленского в отношении территориальных уступок является всего лишь манипуляцией, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в... РИА Новости, 15.12.2025
В Раде набросились на Зеленского из-за выходки на переговорах

Дмитрук: позиция Зеленского в отношении Донбасса является манипуляцией

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский в Берлине
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Позиция Владимира Зеленского в отношении территориальных уступок является всего лишь манипуляцией, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
Так политик отреагировал на сообщения западных СМИ о том, что глава киевского режима на переговорах в Берлине отвергал требование вывести войска из Донбасса.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Пристегните ремни". Орбан сделал заявление о конфликте на Украине
16:55
"Этот пункт подается как "краеугольный". Создается иллюзия, будто бы он ведет ожесточенную политику в отношении границ <..>", — написал он.
Дмитрук подчеркнул, что позиция главы киевского режима в отношении Донбасса "не более чем очередная манипуляция".
В минувшее воскресенье в Берлине начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному плану в отношении конфликта.
Ранее газета Politico со ссылкой на французского чиновника сообщала, что Украина отказалась от предложения создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону.
На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков назвав вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Переговоры по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
На Западе рассказали, что США потребовали от Украины на переговорах
16:00
 
В миреБерлин (город)ДонбассСШАВладимир ЗеленскийСтив УиткоффВерховная Рада УкраиныМирный план США по Украине
 
 
