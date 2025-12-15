Bloomberg: Зеленский на переговорах в ФРГ отвергал требование по Донбассу

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский неоднократно отвергал требование вывести украинские войска из Донбасса во время переговоров в ФРГ с американской делегацией в воскресенье, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
В Берлине 14 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию, где обсуждался план из 20 пунктов, во встрече участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер и Зеленский. Переговоры продлились пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе.
Как отметил агентству неназванный источник, во время переговоров в Берлине делегации из США и Украины обсуждали украинскую территорию и "регион Донецка".
"Стороны обсуждали украинскую территорию по мере того, как США поддерживает требование России к Киеву вывести войска из областей восточного региона Донецка.... Зеленский неоднократно отвергал предложение и вместе со своими европейскими союзниками продолжает настаивать на том, чтобы прекращение огня произошло вдоль текущей линии боевого соприкосновения", - добавил агентству неназванный источник.
На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков назвав вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.