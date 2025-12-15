Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg: Зеленский на переговорах в ФРГ отвергал требование по Донбассу
14:04 15.12.2025
Bloomberg: Зеленский на переговорах в ФРГ отвергал требование по Донбассу
Bloomberg: Зеленский на переговорах в ФРГ отвергал требование по Донбассу
в мире
россия
сша
киев
стив уиткофф
юрий ушаков
владимир зеленский
politico
Bloomberg: Зеленский на переговорах в ФРГ отвергал требование по Донбассу

© Фото : Zelenskiy / Official/TelegramПереговоры по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине
© Фото : Zelenskiy / Official/Telegram
Переговоры по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский неоднократно отвергал требование вывести украинские войска из Донбасса во время переговоров в ФРГ с американской делегацией в воскресенье, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
В Берлине 14 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию, где обсуждался план из 20 пунктов, во встрече участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер и Зеленский. Переговоры продлились пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе.
Освобожденный Красноармейск в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
СМИ: Киев отказался от идеи создать в Донбассе свободную экономическую зону
09:22
Как отметил агентству неназванный источник, во время переговоров в Берлине делегации из США и Украины обсуждали украинскую территорию и "регион Донецка".
"Стороны обсуждали украинскую территорию по мере того, как США поддерживает требование России к Киеву вывести войска из областей восточного региона Донецка.... Зеленский неоднократно отвергал предложение и вместе со своими европейскими союзниками продолжает настаивать на том, чтобы прекращение огня произошло вдоль текущей линии боевого соприкосновения", - добавил агентству неназванный источник.
Ранее газета Politico со ссылкой на французского чиновника сообщала, что Украина отказалась от предложения создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону.
На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков назвав вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Источники в Киеве раскрыли попытку Зеленского обмануть Трампа
11:17
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Канцлер Германии проговорился о будущем Украины
08:00
 
В миреРоссияСШАКиевСтив УиткоффЮрий УшаковВладимир ЗеленскийPoliticoМирный план США по Украине
 
 
