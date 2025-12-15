FT: Зеленский и Рютте просили фон дер Ляйен не критиковать Трампа

«

"Атака Дональда Трампа против ЕС привела к расколу в руководстве блока и поссорила лидеров (европейских - ред.) стран, угрожая парализовать ответ Европы из-за страхов, что отпор США навредит Украине... это вызвало масштабный шок в Европейской комиссии и несогласие относительно того, как отвечать... Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте на прошлой неделе просили фон дер Ляйен не критиковать Трампа в ответ на его атаку", - говорится в сообщении издания.