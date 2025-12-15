Рейтинг@Mail.ru
FT: Зеленский и Рютте просили фон дер Ляйен не критиковать Трампа - РИА Новости, 15.12.2025
09:06 15.12.2025
FT: Зеленский и Рютте просили фон дер Ляйен не критиковать Трампа
FT: Зеленский и Рютте просили фон дер Ляйен не критиковать Трампа
FT: Зеленский и Рютте просили фон дер Ляйен не критиковать Трампа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Критика Европы со стороны президента США Дональда Трампа вызвала шок в Еврокомиссии и разногласия в Евросоюзе, а Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте просили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен не отвечать на критику США, опасаясь подрыва поддержки Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.
"Атака Дональда Трампа против ЕС привела к расколу в руководстве блока и поссорила лидеров (европейских - ред.) стран, угрожая парализовать ответ Европы из-за страхов, что отпор США навредит Украине... это вызвало масштабный шок в Европейской комиссии и несогласие относительно того, как отвечать... Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте на прошлой неделе просили фон дер Ляйен не критиковать Трампа в ответ на его атаку", - говорится в сообщении издания.

Ожидается, что Еврокомиссия, скорее всего, не будет решительно отвечать на критику американской администрации, пока будет полагать, что существует шанс вклада США в урегулирование на Украине.
При этом издание отмечает, что некоторые высокопоставленные чиновники в ЕС были чрезвычайно возмущены тем, что критика Трампа в отношении Европы была принята с молчанием.
"Этот слабый ответ привел к тому, что некоторые лидеры стран предложили обходить Брюссель в качестве канала связи с Трампом... чиновники стран также обсуждали, как обходить Еврокомиссию и говорить с американским президентом о европейских вопросах в двустороннем формате", - пишет издание.

Бывший постпред США в ЕС Энтони Гарднер назвал политику США в отношении Европы "объявлением войны".
Ранее Трамп в интервью Politico заявил, что Европа разрушается на фоне роста военных расходов стран НАТО и финансирования поставок оружия для Украины, а лидеры Европы в контексте вопросов массовой миграции хотят быть политически корректными, но на практике это их ослабляет. По его мнению, Европа меняется, и если она продолжит так меняться, то многие европейские страны более не будут жизнеспособными.
Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и цензуры свободы слова в ЕС.
