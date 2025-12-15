https://ria.ru/20251215/vostok-2062110593.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 15.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 240 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Востока" за сутки